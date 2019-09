Estão abertas as inscrições para a 5ª edição do Concurso de Redação da Defensoria Pública da União (DPU). Podem participar alunos dos ensinos fundamental e médio, incluindo Educação de Jovens e Adultos (EJA), adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa de internação e adultos em situação de privação de liberdade em instituições estaduais, desde que devidamente matriculados em escola da rede pública ou ensino técnico. O cadastro deve ser feito no site concursoderedacao.dpu.def.br. O tema é “Defender direitos, evitar desastres: como o acesso à Justiça contribui para o desenvolvimento sustentável”.

Britannica Escola capacita professor da Educação Básica

Uso de conteúdo digital na sala de aula e aluno pesquisador no ensino são temas de capacitações gratuitas oferecidas pela Enciclopédia Britannica a professores da educação básica. As aulas são on-line, por meio do portal escola.britannica.com.br. Nesta edição, os cursos serão realizados de 24 a 27 de setembro, em períodos da manhã e tarde. Durante o processo de aprendizagem, o participante terá acesso a ferramentas de ensino e recursos multimídia disponíveis no portal, que é todo em português.

O portal Britannica Escola é uma parceria da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) com a Enciclpédia Britannica, uma das mais conhecidas e conceituadas editoras do mundo

App ensina aluno a entender aplicação de recurso público

O programa Educação Fiscal Estadual (Proefe), desenvolvido pelo governo mineiro, agora conta com o aplicativo “Cidade Legal” para mostrar a estudantes como os recursos arrecadados pela administração pública são aplicados. A plataforma está em fase de testes em algumas escolas de ensinos fundamental e médio. O game tem a missão de despertar a cidadania por meio da interação com o dia a dia de uma cidade. O participante pode tomar decisões e administrar situações ambiental, patrimonial ou financeira. A expectativa é a de que a ferramenta tecnológica esteja disponível para todo o país.