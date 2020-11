Estão abertas as inscrições para o vestibular de Medicina do Instituto de Ciências da Saúde (ISC) das Faculdades Unidas do Norte de Minas (Funorte). O ingresso é válido para o primeiro semestre de 2021 e as inscrições podem ser feitas até 7 de dezembro pelo site funorte.edu.br.

As provas serão aplicadas no dia 13 de dezembro no campus JK Funorte, localizado na avenida Osmane Barbosa, 11.111, no bairro JK, em Montes Claros.

Já se encontram disponíveis on-line o manual e o edital do candidato com todas as informações no site da instituição. Após o cadastro, o vestibulando deve quitar a taxa no valor de R$ 320.

As listas do resultado final e de espera serão divulgadas até 21 de dezembro, podendo sair de forma antecipada e, consequentemente, antecipando o início da matrícula para os candidatos classificados até o limite de vagas.

A partir de 28 de dezembro, começa a matrícula dos candidatos convocados em 2ª chamada (lista de espera).



PROVAS

Em virtude das condições impostas pela pandemia de Covid-19, será obrigatório o uso de máscaras de proteção facial para realização das provas, exceto no momento do reconhecimento facial.

Devido à grande preocupação da Funorte com a segurança e saúde de todos os participantes, os procedimentos de aplicação das provas podem ser alterados de acordo com os protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias do governo do Estado vigentes no momento do vestibular.

Os candidatos devem ficar atentos às comunicações e instruções da Funorte divulgadas no site, enviadas por e-mail e WhatsApp.



NA PRÁTICA

Além do aprendizado em sala de aula, os alunos de medicina têm a chance de colocar o conteúdo em prática durante a formação.

O Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira é um órgão complementar dos cursos da área da saúde da Funorte e da Fasi. Por lá, são desenvolvidas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Os estudantes também têm a oportunidade de atuar na Clínica de Especialidades Médicas (Cemed), que é um internato onde os acadêmicos fazem pré-atendimentos supervisionados por professores e realizam serviços gratuitos à população.

Na clínica é oferecida assistência em várias especialidades, como cardiologia, endocrinologia, neurologia, gastroenterologia, reumatologia, ginecologia, pediatria, mastologia e nutricionista, dentre outros.

Laboratório ajuda na vivência da profissão

Os alunos de medicina da Funorte contam ainda com o Laboratório de Simulação Realística, que abre espaço para colocarem o aprendizado em prática. O local conta com equipamentos modernos e de qualidade.



São oito simuladores eletrônicos. Um deles é o parturiente, que representa quatro tipos de partos diferentes. Outro é um prematuro, que ensina a identificar o quadro respiratório de um bebê nascido antes dos nove meses.



O laboratório tem, ainda, um bebê, dois adultos e um adolescente, que simulam a escuta cardíaca e pulmonar e, alguns deles, possuem secreção como suor, nasal, ouvido e urina. (L.Q.)