Os interessados em disputar uma vaga no ensino superior público terão mais dois dias para se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O prazo foi prorrogado em função dos problemas de correção no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Dessa forma, o processo seletivo, que começou nesta terça-feira (21), segue até as 23h59 de domingo (26). O Sisu oferece vagas em universidades federais com base nas notas obtidas no Enem. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, na noite de segunda-feira (20) pelo Twitter.

O ministro afirmou que as inconsistências ocorreram em menos de 6 mil provas dentro das mais de 5 milhões de inscrições feitas. Segundo Weintraub, os problemas foram concentrados em quatro cidades: Alagoinhas, na Bahia, e Ituiutaba, Iturama e Viçosa, em Minas Gerais, no segundo dia de exame.

“O problema basicamente foi na hora da impressão, que a máquina pulou. Então foi um problema com a impressão da prova. Não foi na hora de contabilizar. A pessoa praticamente tem uma nota inteira da segunda prova negativada”, disse Weintraub.

O ministro pediu desculpas pelo ocorrido e garantiu que as inscrições para o Sisu ocorrerão sem problemas.



CORREÇÃO

Os estudantes que queriam revisão nas notas do Enem tiveram até as 10h de segunda-feira (20) para enviar a solicitação ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Em comunicado no Twitter, o Inep explicou que as correções só seriam possíveis até as 10h para que a equipe técnica do instituto tivesse “tempo hábil de fazer toda a conferência necessária até o fim do dia”.

Os erros de correção, segundo o Inep, foram revistos e as notas revisadas estão disponíveis na página do candidato.

No sábado (18), a autarquia do Ministério da Educação, responsável pela aplicação do Enem, informou que foram encontrados quatro casos de inconsistências na correção da segunda prova do exame. Os resultados do Enem 2019 foram divulgados na sexta-feira (17).

A equipe técnica do instituto identificou que se tratava de inconsistência na transmissão de dados que a gráfica envia ao Inep para processamento das notas e que era restrita a um grupo de participantes.

A ocorrência gera contradições na associação entre o participante e a cor de sua prova, o que causa impacto na média de proficiência.

*Com Agência Brasil



Falha na correção afetou 5.974 pessoas

De acordo com o presidente do Inep, Alexandre Lopes, 5.974 participantes tiveram notas com inconsistências – o número representa 0,15% do total de participantes (3,9 milhões).

Lopes disse que, durante o trabalho da força-tarefa, todas as notas dos alunos que fizeram as provas foram analisadas para resolver os problemas encontrados e buscar novas inconsistências que poderiam aparecer.

“Nós analisamos todos os alunos. A gente fez esses tipos de correlações para orientar a busca, para ver se a gente encontrava outras inconsistências”, explicou.

O presidente do Inep informou que a gráfica responsável pela prova deverá prestar esclarecimentos sobre as falhas ocorridas. “O erro estava na associação. Que tipo de erros aconteceram na gráfica que geraram essa diferença de associação, eu não sei dizer”, afirmou Lopes.

A falha foi percebida após alguns alunos relatarem nas redes sociais terem sido surpreendidos com notas baixas na segunda prova do exame.