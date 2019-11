Interessados em começar os estudos em Medicina no próximo ano têm a oportunidade de tentar uma vaga nas Faculdades Unidas do Norte de Minas (Funorte), em Montes Claros. As inscrições terminam na sexta-feira.

A seleção é válida para ingresso no primeiro semestre de 2020. As provas serão aplicadas em 15 de novembro, em dois turnos, no campus Shopping, no bairro Cidade Nova, região central do município norte-mineiro.

O projeto pedagógico da graduação tem nota máxima do Ministério da Educação (MEC), em uma escala que vai até 5. “Significa que o currículo está de acordo com as normas estabelecidas, dando formação completa ao aluno”, frisou o coordenador do curso, Marcos Barros.

Diretora Acadêmica da Funorte, Thalita Pimentel diz que os futuros médicos podem aliar o aprendizado teórico à prática. “Sempre acompanhados por professores, eles participam de observação dos atendimentos no programa de saúde da família da cidade, por exemplo. O que veem contextualiza o ensino em sala de aula”.

No Laboratório de Simulação Realística, com equipamentos de ponta, estudantes acessam simuladores eletrônicos, como uma gestante que representa quatro tipos diferentes de partos. Do 9º ao 12º períodos, participam de estágios supervisionados e há possibilidade de atuação em hospitais da região, com monitoramento de docentes.

Já na Clínica de Especialidades Médicas (Cemed), os alunos realizam pré-atendimentos gratuitos à comunidade – também sob os olhares dos professores – em ginecologia e obstetrícia, psiquiatria e clínica médica, dentre outras.

Com 15 anos de tradição, a Funorte ainda disponibiliza a prática de ensino e pesquisa no Hospital das Clínicas Doutor Mário Ribeiro.

“A nossa instituição de ensino é a única na região que conta com uma unidade hospitalar”, frisa Thalita Pimentel.



PROCESSO SELETIVO

O vestibular de Medicina da Funorte oferta 20 vagas. Inscrições no site funorte.edu.br. A taxa é de R$ 320. A divulgação dos aprovados está prevista para até 25 de novembro e as aulas começam em 3 de fevereiro.

Quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pode utilizar a nota para tentar Financiamento Estudantil (Fies). Também há oportunidade de estudar pelo Programa Universidade para Todos (ProUni). Outras informações pelo telefone (38) 2101-9292.

Inscrições aqui:

Vestibular de Medicina da Funorte