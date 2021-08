O Colégio Indyu, em parceria com o governo do Estado, abre a oportunidade para interessados em realizar um curso técnico gratuito com direito a vales transporte e alimentação. São oferecidas vagas em Técnico de Enfermagem, Técnico em Saúde Bucal e Técnico em Prótese Dentária no colégio de Montes Claros. As inscrições vão até 30 de agosto e devem ser feitas pelo site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br.

Os cursos são oferecidos por meio do projeto Trilhas de Futuro, uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) para ampliar a oferta de cursos técnicos gratuitos para jovens mineiros.

Inicialmente, serão oferecidas 40 mil vagas para cursos técnicos em todo o Estado. Poderão se inscrever estudantes de escolas públicas e privadas regularmente matriculados no 2º e 3º anos do ensino médio ou em qualquer período da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Ensino Médio e também jovens que já concluíram o ensino médio.

Segundo o Estado, 70% das vagas contratadas serão destinadas aos estudantes do ensino médio regularmente matriculados na rede pública estadual, sendo as demais vagas distribuídas para os jovens matriculados em outras redes públicas, em redes privadas e em seguida para os jovens egressos do ensino médio.

O processo de inscrição e matrícula dos estudantes será realizado por meio de um sistema de gestão específico, elaborado pela SEE/MG para o monitoramento do projeto. A previsão é a de que as aulas tenham início em outubro.

O candidato que não tiver acesso aos recursos digitais pode procurar uma escola estadual do seu município para se inscrever.



COMO PARTICIPAR

Não há limite de idade para concorrer às formações profissionalizantes, mas é importante que o candidato tenha conhecimento dos critérios e da ordem de prioridade e desempate na seleção das vagas.

No momento da inscrição é preciso fornecer informações como nome completo, data de nascimento, endereço, CPF, nome da mãe/pai ou responsável legal, escolaridade, entre outras.

Cada candidato pode indicar até três cursos de interesse. Também é necessário informar o turno de preferência e a instituição. Só podem ser feitas inscrições para cursos e instituições listadas no Catálogo de Cursos.

Conheça os cursos do Indyu

- Técnico em Saúde Bucal

Forma um profissional capaz de aliar a promoção e manutenção da saúde bucal da população a uma prática preventiva. Os empregos disponíveis para essa profissão são ofertados em consultórios particulares, hospitais, prestar assistência em unidades básicas de saúde, universidades e policlínicas, bem como integrar as equipes de Saúde da Família.



- Técnico em Prótese Dentária

Forma um profissional para trabalhar em conjunto com o cirurgião-dentista para restabelecer as funções mastigatórias e estéticas dos pacientes através de próteses dentárias. Pode atuar, por exemplo, em laboratórios de prótese, prestar serviços para clínicas e laboratórios, promovendo congressos e cursos, dando aulas, fazendo implantes e várias outras funções.



- Técnico em Enfermagem

Capacita o aluno para o trabalho integrado à equipe, obedecendo sempre os critérios para o desenvolvimento de ações de promoção, recuperação, reabilitação e prevenção de saúde individual e coletiva. Pode atuar em hospitais, clínicas, ambulatórios, diferentes serviços e programas de saúde pública, UPAs, consultórios, centros de educação infantil, escolas, instituições de longa permanência (ILP), além de realizar atendimentos home care e pré-hospitalares.