Cidades que estão na “Onda Vermelha” do plano Minas Consciente foram liberadas para retomar as aulas presenciais nas escolas da rede estadual. A medida foi anunciada nesta quinta-feira pelo governo do Estado. A decisão do retorno à sala de aula, no entanto, ficará sob a responsabilidade de cada prefeito.

Outra mudança é que o Comitê Extraordinário Covid-19 ampliou as séries que poderão voltar nas cidades que estão nas ondas Amarela e Verde, incluindo o 9º ano fundamental e o 3º ano do ensino médio.

A volta às atividades presenciais continua sendo opcional e as aulas remotas seguem para as famílias que assim preferirem. De acordo com a secretária de Estado de Educação, Julia Sant’Anna, o retorno se dará em três cenários, de acordo com o Minas Consciente (veja no Saiba Mais).



INDICADORES

A abertura das escolas, considerando os novos critérios, só é possível graças à redução dos indicadores epidemiológicos aos patamares de contaminação verificados no mês de fevereiro deste ano, alcançando uma situação mais favorável.

Além disso, o monitoramento realizado nas unidades de ensino que já fizeram a retomada, iniciada em 21 de junho, não impactou em casos nem situações de contaminação, reforçando, assim, a segurança dos protocolos e do checklist de preparação para o recebimento de professores e alunos.

Julia Sant’Anna comemorou a retomada de mais anos escolares e os bons indicadores alcançados nos locais que já receberam os alunos. “Fizemos um acompanhamento minucioso, no sistema no qual os diretores fazem gestão, e temos a grata notícia de que na abertura das escolas não houve nenhuma incidência de Covid nos locais que foram abertos. Significa que a vacina e nossos protocolos vão muito bem”, afirmou.



ESTRATÉGIAS

Segundo os protocolos, as escolas deverão adotar ações que contemplem cinco estratégias primordiais: uso universal e correto de máscaras cobrindo a boca e nariz; distanciamento físico entre pessoas; lavagem das mãos e etiqueta respiratória; limpeza e manutenção frequente das instalações e rastreamento de contato em combinação com isolamento e quarentena.

Para saber se a escola do seu filho está com as atividades presenciais autorizadas, basta acessar o site da pasta: www.educacao.mg.gov.br. Na aba destina à retomada as listagens de municípios e unidades de ensino estarão sempre atualizadas.

Cenários

- Onda Vermelha (atualmente estão 532 municípios): aulas presenciais liberadas desde que o cenário não esteja desfavorável e/ou não haja publicação de decreto impeditivo por parte da prefeitura. As escolas reabrem entre os dias 5 a 9 para funcionários realizarem a organização. E para os estudantes, a partir do dia 12, priorizando os que tiveram mais dificuldades com aulas remotas.

- Ondas amarela e verde: inclusão de estudantes do 9º ano fundamental e 3º ano do ensino médio a partir do dia 12.

- Município em transição (da Vermelha para Amarelo ou Verde): escolas que estavam fechadas reabrem com 9º ano fundamental e 3º ano do ensino médio a partir

do dia 12.

*Com Agência Minas