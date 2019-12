Cardápio elaborado e domínio de diversas cozinhas são marcas fortes do curso de Gastronomia da Funorte, único no Norte de Minas, que também trabalha o empreendedorismo e a sustentabilidade desde o primeiro dia de aula.

Através do Projeto Integrador Multidisciplinar (PIM), os alunos são incitados a lançar um produto gastronômico novo, fazendo estudo de viabilidade da ideia, e, por fim, o plano de negócio, transformando o que aprenderam em sala de aula em empreendimento. A sustentabilidade e diversos aspectos éticos também são trabalhados em todas as disciplinas.

Para o coordenador do curso de Gastronomia da Funorte, Jonas Cotta Sacchetto, o PIM tem crescido a cada ano. “Os níveis são muito altos e as apresentações são grandes espetáculos, com trabalhos incríveis, que fornecem substratos para empreender”, disse.

“Trabalhamos ecologia, sustentabilidade, inclusão racial, assuntos étnicos e indígenas de forma transversal em todas as disciplinas na medida do possível, e não é diferente no PIM. O aluno precisa pensar em responsabilidade social e ambiental, na hora de conceber o seu negócio. E ter segurança em investir em um negócio, seja com capital emprestado ou próprio. Essa é uma segurança que queremos acionar nesses alunos, para que saiam do curso protagonistas da própria carreira e do próprio negócio”, completou.

A primeira apresentação foi na última segunda-feira, com os alunos do 5° período de Gastronomia que apresentaram a última etapa do PIM mostrando os projetos pautados e corrigidos, prontos para execução. No próximo dia 10 será a vez dos alunos do 4° período, que vão apresentar a primeira etapa destacando ideias empreendedoras e criando propostas que possam ser colocadas em prática fora da faculdade.

A banca de avaliação foi composta pelos professores Alexandre Sacchetto, Marcos Caldeira, Jonas Sacchetto, André Mori e Marco Antônio Ramos Canela, que fizeram as devidas correções nos trabalhos, deram dicas e direcionamento aos negócios.



REVOLUCIONÁRIO

Anselmo Fernandes e Gustavo Soares apresentaram o projeto “Los Manos Barbecue”, uma empresa de churrasco que trabalha com personal chef e buffet de churrasco. “Trazemos uma nova perspectiva, fornecendo a mão de obra e completa estrutura para realização do evento, com cardápio personalizado, em que o contratante fornece todos os insumos. Já trabalhamos na área e cada evento é uma nova história, onde assumimos total responsabilidade por estar realizando sonhos, seja uma formatura, casamento, aniversário ou eventos diversos”, disse Gustavo.

“Abandonei minha antiga profissão e abracei a Gastronomia com amor e hoje me sinto realizado e mais feliz. Além da área do churrasco, tenho colocado em prática todas as cozinhas que aprendi na graduação. O curso de Gastronomia da Funorte possui excelentes profissionais, que nos deram um leque grande de possibilidades de trabalho”, conclui.



OBJETIVO

O curso da Gastronomia da Funorte objetiva formar profissionais empreendedores, éticos, críticos, reflexivos e criativos, capacitados para atuar de forma qualificada, sendo capazes de compreender, analisar e interpretar a importância atual dos fenômenos gastronômicos, conhecendo a sua evolução na vida cultural, social e econômica do país e as diversidades de desenvolvimento em nível local, regional e internacional.

O que se pretende, portanto, é que esses profissionais estejam atentos às necessidades do mercado de trabalho de alimentos e bebidas. Informações do curso de Gastronomia Funorte pelo site funorte.edu.br ou pelo WhatsApp (38) 98407-1291.