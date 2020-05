A Faculdade Funorte abre inscrição para o processo seletivo ao curso de Medicina. Pela primeira vez, os alunos serão selecionados pelas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2017 a 2019. A mudança é devido à pandemia do novo coronavírus, para evitar aglomerações comuns nos vestibulares. As inscrições podem ser feitas até 1° de junho.

Grande parte das universidades públicas utiliza as notas do Enem para a seleção de candidatos para ingressar nos cursos. Poucas instituições particulares fazem uso deste meio. Em função da pandemia do coronavírus e da necessidade do isolamento social, a Funorte decidiu usar, pela primeira vez, este critério para candidatos ao curso de Medicina do segundo semestre de 2020.

Serão 30 vagas disponíveis pelo critério de notas do Enem e, após o fim da pandemia, a Funorte fará o processo seletivo presencial, através de provas.

“O processo é seguro, democrático e justo, pois todos fazem o Enem. A Funorte vai trabalhar com as notas do Enem de 2017, 2018 e 2019, dando mais amplitude ao processo. Os acadêmicos de Medicina já utilizavam as notas do Enem para conseguirem o Fies e, agora, as notas serão usadas também para aprovação no processo seletivo. As notas do Enem também já eram utilizadas para a seleção dos candidatos a outros cursos da instituição”, afirma o diretor fundador da Funorte, Ruy Muniz.

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site: www.funorte.edu.br. O investimento é de R$ 300.



FORMATURA ANTECIPADA

A Funorte foi a primeira faculdade de Montes Claros a realizar outorga de grau dos alunos do curso de Medicina através de transmissão remota e sem a presença dos formandos.

Devido o decreto de isolamento social, a cerimônia foi adiantada a pedido do MEC para que os novos médicos possam atuar no combate à Covid-19. Ao longo dos anos, a Funorte colou grau de 19 turmas do curso de Medicina, com pelo menos 30 alunos.

Quem cursa Medicina na Funorte tem a oportunidade de fazer as aulas práticas no Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira, que possui a tecnologia mais atual do Norte de Minas.