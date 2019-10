Estão abertas as inscrições para o vestibular da Funorte. As provas acontecem no próximo domingo e vão selecionar estudantes para mais de 30 cursos de graduação e graduação tecnológica nas áreas de Ciências Humanas, Exatas, Ciências Gerenciais, formação de professores e Saúde. O processo seletivo acontece no campus JK Funorte, às 8h30. A inscrição é gratuita para todos os cursos, exceto Medicina, que tem um vestibular específico.

A estrutura Funorte conta com oito campi, nos quais estão instaladas dezenas de laboratórios de ensino, o NPJ (Núcleo de Prática Jurídica), o Centro de Especialidades Médicas, a Farmácia-escola, a Clínica de Fisioterapia, o Spa-escola e dois complexos esportivos. Também integra a rede o Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira, integralmente construído com os recursos da instituição.

Os cursos da Funorte Montes Claros são estruturados para formar profissionais de alto desempenho, preparados para atender às necessidades das organizações modernas que exigem soluções rápidas e efetivas que as tornem mais competitivas e sustentáveis.

Atualmente, a instituição conta com cursos de graduação como Administração, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social/Jornalismo, Direito, Engenharia Biomédica, Engenharia de Alimentos, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Farmácia, Geografia, História, Letras Português/Espanhol, Medicina Veterinária, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Administração, Biomedicina, Educação Física Licenciatura, Educação Física Bacharelado, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gastronomia, Nutrição, Odontologia, Tecnologia em Radiologia, Biomedicina, Ciências Biológicas, Direito, Tecnologia em Agronegócio, etc.

As inscrições, o manual do candidato e o edital podem ser acessados pelo site funorte.edu.br. Informações pelo (38) 2101 9292.