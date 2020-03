Diante da epidemia do coronavírus, a Funorte e o Hospital das Clínicas Mário Ribeiro promoveram uma videoconferência com o médico infectologista do Hospital Albert Einstein e do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, ambos em São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn para esclarecer dúvidas da população.

O especialista ressaltou que as temperaturas altas não matam o vírus, como tem sido muito propagado nas redes sociais, e confirmou que o Ibuprofeno não deve ser usado neste momento – melhor optar por paracetamol ou dipirona.

A live realizada ontem, às 14h, durou mais de uma hora e contou com a participação de vários internautas, que enviaram perguntas para o médico. Ele respondeu a todas, de forma muito clara e objetiva, o que agradou os participantes, que elogiaram a iniciativa da Funorte de realizar esse tipo de serviço.

“O brasileiro é muito emocional e precisa ser tocado para ter uma mudança de postura. Senti que ao interagir, mesmo que on-line, com um profissional de referência, a empatia daquele momento toca mais as pessoas. Observei isso ao acompanhar os comentários e as pessoas fizeram perguntas muito interessantes e importantes. O principal dessa iniciativa é proporcionar aquela viradinha de chave”, disse Daniela Mello, gestora da unidade de ensino da Funorte Shopping.

Daniela destaca que um dos questionamentos que ainda gera muita dúvida é sobre a questão dos animais domésticos e alimentação. Com relação aos animais, o médico respondeu que não há perigo, eles não transmitem o vírus e não precisam ser isolados.

Quanto ao alimento, se ele foi preparado por alguém que esteja contaminado e que, por ventura, tenha recebido gotículas ao ser manuseado, estará contaminado.

A servidora Lecy Gomes acompanhou a transmissão. “É bom assistir a um especialista falando porque essa doença trouxe muita preocupação a todas as pessoas. Ninguém está livre da contaminação e eu vejo que quanto mais informação, melhor. Estou tomando os cuidados, fazendo a higiene e torcendo para que essa situação chegue ao fim o mais depressa. Mas sei que depende muito da atitude das pessoas. Faço a minha parte”, disse.

Os fundadores da Funorte, professores e médicos Ruy e Raquel Muniz, afirmaram que estão previstas mais videoconferências para esclarecer a população sobre o Covid-19.

“Percebi que as pessoas ainda têm muitas dúvidas e o dr. Jean Carlo se comprometeu a nos auxiliar nesta interação com a população”, disse Raquel.