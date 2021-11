Candidatos a uma vaga no curso de Medicina da Funorte farão as provas do vestibular neste domingo (7). Será o primeiro processo seletivo presencial após o início da pandemia do coronavírus.

O exame será aplicado no campus JK, às 8h30, para aproximadamente 600 inscritos que irão disputar uma das 25 vagas.

Os candidatos serão testados nas disciplinas de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), Atualidades, Geografia e História, Física e Matemática, Biologia e Química (prova discursiva) e Redação.

De acordo com a diretora Acadêmica da instituição, Thalita Pimentel, o centro universitário sempre realizou o vestibular de forma presencial e com um público significativo, com pessoas vindas de todas as partes do Brasil. Com a pandemia, a instituição se reinventou e não deixou de oferecer oportunidade aos candidatos interessados.

“Estávamos ansiosos para que esse momento presencial fosse liberado, para receber ‘in-loco’ todas as pessoas que têm o sonho de serem médicos e médicas, a partir de uma formação sólida, qualificada e reconhecida em todo o país, inclusive pelo Ministério da Educação”, afirma Thalita.

Segundo ela, realizar o exame de maneira presencial é uma forma de demonstrar a satisfação e honra da instituição em receber os interessados em passar seis anos de suas vidas na unidade de ensino. “Eles vão compartilhar conhecimentos e aprendizagens, interações e emoções, crescimento profissional e pessoal com a nossa comunidade acadêmica”, diz a diretora.

Thalita pontua que esse momento reacende a esperança para a construção de novos sonhos e carreiras que irão fazer do mundo um lugar melhor.

“A Funorte faz educação com pessoas, para pessoas, cuidando das pessoas. Será um imenso prazer para nós partilhar um domingo com cada candidato ao curso médico”, afirma Thalita.



PROTOCOLOS

A faculdade adotou medidas de segurança preconizadas pelos órgãos de saúde para que os candidatos possam fazer as provas com tranquilidade.

A diretora Administrativa, Sabrina Gonçalves, destaca que os candidatos terão a temperatura aferida e será mantido o distanciamento tanto na entrada quanto nas salas de aplicação das provas.

Todas as unidades contarão com o dispenser de álcool 70% e estará disponível um serviço de atendimento em saúde para aqueles que precisarem.

“É imprescindível que os candidatos se apresentem usando máscara e mantenham o distanciamento estabelecido pela instituição. E caso apresentem algum sintoma gripal às vésperas da prova, pedimos que comuniquem imediatamente à coordenação do vestibular”, recomenda.

O gabarito oficial será publicado no site da Funorte, no mesmo dia das provas, após as 21h. O resultado final está previsto para 16 de novembro e será divulgado no site da instituição (www.funorte.edu.br).