Especialistas em consultoria para treinamento de formação de gestores desembarcarão em Montes Claros no fim deste mês para participarem do Fun Festival. O evento, que acontece em 29 e 30 de novembro, no campus Funorte Shopping, tratará de gestão, comunicação e gastronomia. O objetivo é levar aos acadêmicos e público externo uma base sólida em conteúdo de gestão.

De acordo com o coordenador do curso de Administração da Funorte, Bruno Garcia, a ideia foi criar um evento divertido e, ao mesmo tempo, oferecer aos acadêmicos um conteúdo rico e atualizado.

“Precisamos nos capacitar e, para nosso aluno, é muito importante que ele tenha um conhecimento diferenciado. Eles vão para o mercado melhorar as empresas e precisam do conhecimento de gestão”, afirma Bruno.

“Precisamos também desenvolver nossas empresas porque a geração de emprego, de renda e desenvolvimento econômico e social passam por elas. Necessitamos na atualidade de uma gestão mais eficiente, mais madura e que entenda melhor esse novo momento que estamos vivendo. Que consiga, além de satisfazer o cliente e colaborador, competir de forma nacional com outras empresas”, explica o coordenador do curso de Administração.

“Se queremos desenvolver a nossa cidade, precisamos desenvolver os nossos empresários, para que eles possam ter uma melhor gestão das empresas, com bons ambientes de trabalho, reconhecendo seus funcionários, estabelecendo metas que são desafiadoras e que as empresas forneçam melhores produtos para nossa população”, conclui Bruno Garcia.

As inscrições podem ser feitas pelo site funorte.edu.br. Mais informações pelo telefone (38) 99143-5695.

PROGRAMAÇÃO

– Investimento:

Palestras + Open food (29/11) – R$ 60

Palestra + curso + Open food ( 29 e 30/11) – R$ 100



29/11

19h30 – Palestra: Gestão 4.0 – Empresas com Propósito atingem melhores resultados, com Alexandre Saccheto (Progresso Informática e Centro Avançado de Desenvolvimento de Pessoas – CADP)



19h55 – Palestra: Comunicação na era digital, com Haieska Ludmila (Convive RH)



20h20 – Palestra PDCA: O caminho para o resultado nas empresas, com Rodrigo Bastos e Rafael Higino



21h – Happy Hour Open Food – Festival de Bruschettas e miniesfirras, chá gelado e águas saborizadas



30/11

8h30 às 12h – Módulo I – Os gestores serão capacitados no método de Planejamento de Resultados e receberão orientação teórica e exercícios com Rodrigo Bastos (ex–Falconi e atual sócio da maior empresa de Gestão do Brasil – RH) e Rafael Higino (especialista em Gestão de Resultados – BH)



13h10 às 17h – Módulo II – Os gestores serão capacitados no método para executar e acompanhar resultados e receberão orientação teórica e exercícios.