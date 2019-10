A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) recebe inscrições, de 8 a 21 de outubro, de estudantes de medicina interessados em participar do programa de residência da rede. Ao todo, são ofertadas 212 vagas distribuídas em 21 especialidades e 15 áreas de atuação, como clínica médica, cirurgia plástica, medicina intensiva, oncologia, mastologia e pediatria, dentre outros. Os aprovados atuarão em 14 unidades da Fhemig. Dentre as possibilidades de locais de trabalho estão os hospitais Alberto Cavalcanti, Eduardo de Menezes, Júlia Kubitschek e João XXIII, na capital. A relação completa está disponível no edital. A seleção será realizada em duas etapas, sendo a primeira uma prova geral de conhecimentos médicos (valendo 90 pontos). A segunda é composta por análise curricular padronizada (10 pontos). Outras informações pelo e-mail psu2020@aremg.org.br.

Bolsas remanescentes do ProUni têm prazo até sexta

Estudantes matriculados em universidades particulares podem concorrer às bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (ProUni) até sexta-feira. O prazo foi prorrogado pelo Ministério da Educação (MEC). Pode pleitear as bolsas quem não foi selecionado na primeira e segunda chamadas, além das pessoas que estão na lista de espera. As inscrições devem ser realizadas no site prouni.mec.gov.br. As vagas são para o segundo semestre do ano. Nesta etapa, não há chamadas ou nota de corte diária. A ocupação das bolsas é realizada conforme a ordem de inscrição. Ao concluir o cadastro, a bolsa automaticamente é reservada ao candidato. Para concorrer é preciso ter participado de qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com nota superior a 450 pontos e não ter zerado a prova de redação nem possuir diploma de curso superior.

Inspetores escolares da rede estadual em capacitação

Planos de ação, monitoramento e avaliação. Esses são alguns temas que estão sendo abordados em um curso para inspetores escolares, na capital mineira, promovido pela Secretaria de Estado de Educação (SEE) em parceria com o Instituto Unibanco. A iniciativa busca orientar os profissionais para resultados na aprendizagem, o que reflete no aumento da permanência dos estudantes do ensino médio em sala de aula. A primeira turma encerrou ontem as atividades e tem a presença de servidores de cidades como Caxambu (Sul do Estado), Montes Claros (Norte) e Uberlândia (Triângulo). A segunda participa da formação de 8 a 10 de outubro. As atividades acontecem no Hotel Dayrell, no Centro de Belo Horizonte.