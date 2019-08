O primeiro Festival de Pipas do Colégio Ímpar reuniu, na manhã de sábado (17), centenas de crianças e suas famílias. Céu colorido, pipas de diversos tamanhos e cores, atividades e brincadeiras, proporcionaram um momento lúdico e de descontração a todos os presentes e interação entre as famílias, professores, amigos e colaboradores do colégio.

Para a diretora do Ímpar, Fernanda Tavares, o festival foi um momento para que a família interagisse, em um espaço livre e aberto. Hoje, estamos vendo muitas crianças conhecendo pela primeira vez a pipa, uma brincadeira que proporciona essa interação dos pais com os filhos. E, em se tratando de pipa, e neste mês de agosto, quando há uma acentuada busca por soltá-las, tivemos a preocupação de trazer a Associação dos Pipeiros do Norte de Minas para uma parceria e conscientização dos riscos que a brincadeira também oferece”, disse.

“Como escola de criança, temos esse perfil de acolhida e ficamos muito felizes em ver toda essa alegria e interação dos pais com crianças e professores’, completou.

“Procuramos trazer a cultura a todas as crianças, através de um trabalho social, sem fins lucrativos e, acima de tudo, orientando onde soltar a pipa adequada e sem o uso das linhas cortantes”, contou o presidente da Associação dos Pipeiros do Norte de Minas, Daniel dos Santos Fernandes.

“Participar do festival foi um momento maravilhoso, em que pude estar ao lado dos meus filhos, longe da correria do dia a dia e reviver uma brincadeira da minha infância, ao lado das pessoas que amo”, falou Leandro Guilherme, pai de Matheus e Túlio, alunos do Ímpar.

“É mesmo um momento muito bom ao lado dos nossos filhos, para relembrar brincadeiras da nossa infância. Já conhecemos a escola e sabemos da qualidade do ensino e dos eventos e, sem dúvida, foi uma ótima comemoração do Dia dos Pais”, ponderou Jonathan Rodrigues pai do Arthur e da Alice, também alunos do Ímpar.

“Foi uma manhã muito boa ao lado do meu pai e dos meus colegas. Além de soltar pipas, participamos de um musical e de muitas brincadeiras. Estou muito feliz”, disse Marcela Fernandes, aluna do 5° ano do Ímpar.

Acadêmicos do curso de Educação Física da Funorte monitoraram atividades na piscina, no pula-pula e outras brincadeiras.

O Ímpar funciona na rua Eusébio Alves Sarmento, 488, Jardim São Luiz, em Montes Claros. O colégio dispõe de estrutura física completa, oferecendo ainda parque infantil, minicidade e laboratório de informática. Telefone: (38) 2101-9482.