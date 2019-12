O auditório da Escola Estadual Professor Plínio Ribeiro foi palco do 10° Festival de Dança do Colégio Ímpar, que finalizou eventos e projetos do ano letivo, na última sexta (29). O tema deste ano foi “Meu Brasil Brasileiro”, que mostrou, através da expressão corporal dos alunos, as riquezas da regiões do Brasil, com alunos do maternal e 1° período e do ensino fundamental (1° ao 5° ano).

O evento, que já é tradicional no calendário de eventos da escola, serve como estimulo à criatividade, ao trabalho em equipe, para despertar a valorização da cultura e das diferenças individuais nas crianças.



REFLEXÃO

De acordo com a diretora do Ímpar, Fernanda Tavares, o festival, além de ser um momento de confraternização entre pais e alunos, leva à reflexão sobre a conscientização das nossas atitudes como cidadãos. “Com a realização do festival, queremos despertar a consciência de pertencimento em nossos alunos e, consequentemente, uma reflexão de suas atitudes. Nossa proposta pedagógica favorece a formação integral dos nossos alunos, estimulando conhecimento, cultura, respeito, criatividade, expressão corporal e muito aprendizado, através da vivência”, explicou a diretora.

“O festival foi um sucesso e conseguimos mostrar um Brasil de riquezas imensuráveis. Um país que amamos e que bravamente honramos”, disse ainda.

Além do festival de danças, o Ímpar promove durante o ano letivo o Ímparfolia, a Páscoa Solidária, Festa da Família, Arraiá do Ímpar, Jogos internos, feiras culturais e diversos eventos para seus alunos.



ATIVIDADES

Em seus 15 anos de existência, o Ímpar oferece educação infantil, do maternal ao 2° período, do 1° ao 5° ano fundamental, nos turnos matutino e vespertino, além de aulas de dança, educação física, artes, música e ética, que trabalha as questões sócio-emocionais dos alunos.

A escola esta localizada na rua Euzébio Alves Sarmento, 488, Jardim São Luiz, em Montes Claros, e dispõe de estrutura física completa, oferecendo ainda parque infantil, minicidade e laboratório de informática. Telefone: (38) 2101-9482.