A Educação a Distância (EaD) tem levado mais estudantes para o ensino superior em Minas. No intervalo de uma década, o número de matrículas de calouros passou de cerca de 16 mil, em 2008, para mais de 134 mil no ano passado. O aumento de 700% é bem superior, inclusive, ao crescimento nacional, de 200%. Os dados são dos censos realizados pelo Ministério da Educação (MEC) entre 2008 e 2018.

Apesar de ainda ter a maioria dos calouros, no mesmo período, a modalidade presencial vem perdendo espaço no Estado: queda de 4%.

Conselheiro da Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed), o professor Enilton Ferreira Rocha diz que o resultado está atrelado à expansão dos polos, às inovações metodológicas e tecnológicas e à democratização do ensino. “Existe a missão de chegar ao trabalhador, independentemente da localidade dele, e isso está acontecendo”.

Uma importante barreira também está sendo vencida ao longo dos anos: a qualidade do conhecimento adquirido nas plataformas digitais.

O acesso à informação ajudou Cleidimara Salviano, de 28 anos, a superar o medo de optar pela EaD e não conseguir emprego. Com o sonho de ser professora, há um mês ela se matriculou em Pedagogia, na Faculdades Promove.

Com o conteúdo em mãos e uma rotina de estudos estabelecida, a doméstica comemora. “Trabalhando o dia inteiro, essa é a minha oportunidade de estudar”, afirma.

Ela utiliza a plataforma para tirar dúvidas com os tutores e troca experiências com os colegas de curso. “Nem os conheço, mas ajudamos uns aos outros”, conta Cleidimara.



CENÁRIO OTIMISTA

As Faculdades Kennedy e Promove, em Belo Horizonte, se tornaram polos de EaD em um processo de expansão do Centro Universitário UniSant’Anna, de São Paulo. “Entre um semestre e outro, registramos em nossa rede um crescimento de 300%”, frisa o reitor da instituição paulista, Natanael Aleva.

Com projeções positivas, foram abertas três unidades acadêmicas na capital: Prado (região Oeste), Lourdes (Centro-Sul) e Rio Branco (Venda Nova). São ofertados 30 cursos. “Outros dez devem ser incluídos nos próximos meses”, ressalta o gestor.

O processo seletivo para as instituições está com inscrições abertas. O cadastro gratuito é feito pelo site vestibularunificado.com.br.



Funorte tem 30 cursos

Leo Queiroz

Repórter



A Funorte é uma das 25 instituições que oferecem EaD em Montes Claros, com diferencial de cursos 100% on-line e a possibilidade de ter qualquer uma das unidades como polo de apoio.

O polo referência da Funorte na cidade é na unidade shopping, com localização privilegiada, com várias possibilidades de acesso e horário de atendimento estendido.

São mais de 30 cursos e todo o material é disponibilizado via plataforma Blackboard. O acervo bibliográfico é de excelente qualidade, disponível a todos os alunos matriculados. Todas as atividades são realizadas on-line, com exceção das VAs, feitas presencialmente na unidade polo.



PROVA

O vestibular EaD Funorte está aberto e a prova pode ser realizada on-line, em qualquer lugar. Informações pelo funorte.edu.br ou pelos telefones (38) 2101-9292 ou 99828-8320.