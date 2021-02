O ex-ministro da Educação no governo Michel Temer e atual secretário de Educação de São Paulo, Rossieli Soares, será o convidado da aula magna que abrirá o semestre letivo de 2021 no UniSant'Anna, em São Paulo.

A solenidade será transmitida pela internet para todas as plataformas do Grupo Soebras, incluindo o Centro Universitário Funorte, em Montes Claros. Soares recebeu o convite da reitora da instituição em Montes Claros, a ex-deputada federal Raquel Muniz, durante visita à secretaria, na capital paulista.

Em encontro com a montes-clarense, Soares ressaltou seu importante papel na educação ao propor a PEC do Fundeb, aprovada em 2020 pelo Congresso e que torna permanente o fundo para a educação. Rossieli Soares destacou ainda a importância de as escolas - privadas e públicas - retomarem as aulas presenciais como forma de amenizar os impactos psicológicos e de aprendizado nas crianças e adolescentes decorrentes do isolamento social.

Em Montes Claros, as escolas privadas retomam as aulas presenciais em 4 de março e, as públicas, na mesma data mas de forma remota.