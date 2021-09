O curso de Jornalismo do Centro Universitário Funorte promove, na próxima quinta-feira (30), uma live com o ator, produtor, diretor e professor Marcos Breda. O evento será transmitido pelo canal “Eu Jornalista”, no Instagram.

Com o tema “Novela no Jornalismo”, a live faz parte da proposta das disciplinas de Webjornalismo e Assessoria de Imprensa. A ideia é promover momentos de aprendizado e interação dos alunos com profissionais renomados da área, havendo a troca de conhecimento e preparação profissional para os estudantes que estão chegando ao mercado de trabalho.

As lives fazem parte das aulas previstas na grade curricular do curso e a escolha do tema “Novela no Jornalismo” irá possibilitar aos acadêmicos reforçar os conteúdos estudados em Teledramaturgia e estimular a discussão sobre o comportamento da sociedade através das novelas.

A novela é um produto audiovisual que aborda a ficção e discute temas reais, polêmicos e atuais, por isso é pauta constante para o jornalismo cultural. Durante a live/entrevista, serão abordadas questões como a importância do jornalismo para os folhetins, suas características e evolução ao longo dos anos.

Graduado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e pós-graduado (mestrado) em Teatro pela Universidade do Rio de Janeiro (UNI-Rio), Marcos Breda possui em seu currículo dezenas de trabalhos em teatro, televisão, cinema e publicidade, ao longo de uma carreira iniciada em 1981.

Em 40 anos de experiência, Breda já teve atuações importantes para a história do país, contadas através das artes e registradas pelo jornalismo.



PAPÉIS

Em 1986, Breda foi convidado para protagonizar, ao lado de Malu Mader, o filme “Feliz Ano Velho”, dirigido por Roberto Gervitz, pelo qual recebeu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Gramado.

Mas, o que o tornou conhecido em todo o país foi sua atuação na telenovela Mandala, da TV Globo. Com o sucesso, vieram outros convites e atuações cada vez mais marcantes na memória novelesca do povo brasileiro.

Entre as premiações, Marcos Breda recebeu o Kikito de Melhor Ator em Gramado, por Sargento Garcia, e também é vencedor do Prêmio Qualidade Brasil como melhor ator de comédia pela peça “Arlequim, Servidor de Dois Patrões”.

O bate-papo vai acontecer de forma que o público possa perceber as relações de influência entre a sociedade e as telenovelas.

Os responsáveis pela organização deste evento são os acadêmicos Isabel Lôpo e Pablo Nogueira. A live acontecerá às 19h30 e a programação é gratuita e aberta ao público.