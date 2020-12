Com o aumento do serviço de delivery para evitar a proliferação do novo coronavírus, a nutricionista Maria Fernanda Oliveira, egressa do curso de Nutrição da Funorte, apostou na entrega de marmitas de comida fit no início da pandemia e hoje faz sucesso com as vendas. A empresa F&D Fit surgiu a partir da procura de clientes por uma comida mais saudável. A partir daí, foi pensado em um cardápio equilibrado, com benefícios para o corpo e mente.

O conteúdo das marmitas varia a cada dia, sempre com um cardápio mais energético e com alimentos que ofereçam menor risco de doenças, como a obesidade, anemia, diabetes, hipertensão e outras. Todos os ingredientes são naturais e a marmita é composta por carboidratos, proteínas e vegetais – cozidos ou crus.

Além disso, a marmita é personalizada para atender o gosto e as necessidades calóricas diárias de cada cliente. De acordo com Maria Fernanda, as pessoas estão procurando uma alimentação mais saudável.

“Através do meu delivery, tenho tido um feedback dos clientes sobre o quão importante está sendo para eles comer bem, ter na mesa alimentos saudáveis, variados e com sabor diferenciado”, afirma.

A nutricionista explica que há uma preocupação da empresa com o tempo de entrega. “Os ingredientes de cada marmita são sensíveis e temos que ter todos os cuidados para não danificar”, destaca. Todo o cuidado com a qualidade tem feito o negócio crescer.

“Com muito trabalho e dedicação, e um cuidado especial com as redes sociais e qualidade do produto que fornecemos, viemos crescendo a cada dia. Hoje posso dizer que o nosso trabalho dobrou. Além das normas técnicas de manipulação e armazenamento adequado de alimentos, eu mesma coloco a mão na massa (rsrsr) nas folhas e verduras”, conta Maria Fernanda.



PARA NÃO ENJOAR

“Amor e higiene definem o meu trabalho. Me preocupo com cada detalhe, combinação de elementos, de cor, peso e inovação nas marmitas. É muito importante inovar para não cair na rotina e os clientes não enjoarem da refeição. Nada parece ser diet, mas clientes têm relatado perda de peso e uma qualidade de vida melhor com a alimentação”.

Débora Freitas é uma das clientes assíduas das marmitas fit de Maria Fernanda. “A princípio, com a correria do dia a dia, busquei nas marmitas F&D Fit a praticidade em comer de forma mais saudável, mas foi muito além disso. A comida é de ótima qualidade, com variedades, muito saborosa e o preço justo. É a marmita fitness mais gostosa que já comi. Foi fundamental para manter e dar continuidade no processo da minha reeducação alimentar. Super recomendo”, destaca Débora.