Bibliotecas fazem campanha pelo silêncio

A rede de bibliotecas integradas da Plataforma Norte de Minas realiza campanha sobre a compreensão do silêncio. O projeto surgiu a partir de reclamações de acadêmicos em relação ao barulho que alguns colegas faziam ao discutirem trabalhos em voz alta. O intuito da campanha não é fazer com que os acadêmicos fiquem “mudos” na biblioteca, mas que falem mais baixo e respeitem os outros estudantes. Estão sendo distribuídos marcadores de página para uma conscientização dos alunos que frequentam o espaço.

Fomento ao ensino médio integral sob análise

O Ministério da Educação está reavaliando o Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. A intenção da pasta é verificar como os recursos estão sendo usados nos estados para definir os próximos passos do incentivo, de acordo com o diretor de Ações Educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Arcione Ferreira Viagi. Ele participou, nesta semana, na Câmara dos Deputados, do seminário Tempo integral: Alternativa para o Ensino Médio Brasileiro. O programa, criado em 2016, foi citado pelos participantes como fundamental para incentivar que as escolas de ensino médio ofereçam mais tempo de atividades aos estudantes. Hoje, a maior parte dos alunos fica 5h por dia na escola. A ideia é que esse tempo chegue a 7h.

Olimpíada de Robótica tem inscrições até 17 de maio

Esse é o prazo para cadastro dos interessados em participar do torneio nacional. Podem pleitear uma vaga na competição os alunos matriculados em escolas públicas e particulares dos ensinos fundamental, médio e técnico. O torneio define os representantes brasileiros no evento mundial, a RoboCup, cuja edição de 2020 ocorre em Bordeaux, na França. A inscrição gratuita é feita pelo professor na página do evento na internet e são duas as modalidades de disputa: teórica e prática. A primeira terá duas etapas: em 7 de junho e 23 de agosto. Já a prática exige cumprir um desafio. Mais informações no site obr.org.br.