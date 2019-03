Abertas inscrições para bolsas remanescentes do Prouni de 2019

O Ministério da Educação abriu ontem inscrições para as bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (ProUni) referentes ao primeiro semestre de 2019. Para aqueles alunos matriculados em instituições de ensino superior, o prazo vai até 30 de abril. Já para os não matriculados, as inscrições se encerram nesta sexta-feira. O programa oferece bolsas de estudo integrais em cursos superiores – destinadas a estudantes com renda familiar bruta de até 1,5 salário mínimo – e parciais (50%), que contemplam os candidatos que têm renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa. As inscrições para ocupação das bolsas remanescentes devem ser feitas exclusivamente pela internet, na página do programa.

Mulheres assinam 72% dos artigos científicos publicados pelo Brasil

De cada dez artigos científicos publicados pelo Brasil, sete são assinados por mulheres, seja como autora principal ou co-autora, informou a Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI). De 2014 a 2017, o país publicou cerca de 53,3 mil documentos. Atrás do Brasil aparecem a Argentina, Guatemala e Portugal, com participação do sexo feminino em 67%, 66% e 64% dos artigos publicados, respectivamente. No extremo oposto estão El Salvador, Nicarágua e Chile, com as mulheres participando em menos de 48% dos artigos publicados por cada nação. O levantamento analisou os artigos publicados na chamada Web of Science (Web da Ciência, em português), que é um banco de dados que reúne mais de 20 mil periódicos internacionais. Apesar de assinar a maior parte dos artigos, quando levado em conta o número de pesquisadoras no período analisado, ele é menor que o dos homens. No Brasil, elas representam 49% dos autores, de acordo com os dados de 2017. A porcentagem se manteve praticamente constante em relação a 2014, quando as mulheres eram 50%.

MEC volta atrás e revoga portaria que suspendia avaliação de alfabetização

O Ministério da Educação (MEC) anulou a portaria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) que suspendia a avaliação da alfabetização de crianças das escolas públicas do país até 2021. A decisão do ministro Ricardo Vélez Rodríguez está no Diário Oficial da União desta terça (26).



O documento alterava, ainda, decisão do ano anterior, do governo Michel Temer, que previa avaliar habilidades de leitura e escrita de estudantes a partir do 2º ano do ensino fundamental, ou seja, aos 7 anos. Além disso, a norma trazia outras mudanças para Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que serve como base para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), maior indicador da qualidade de ensino no país. A decisão desta terça, no entanto, não traz mais informações nem prevê novos critérios.