Poderia ter sido só uma aula comum sobre o tema Dia de Ação de Graças – feriado em que principalmente os norte-americanos e canadenses se dedicam a agradecer tudo o que houve de bom ao longo do ano. Mas os professores do Colégio Impar Escola de Criança resolveram transformar a data, celebrada em 26 de novembro, em algo mais. Tendo a tradição como “pretexto”, os educadores promoveram no último sábado o 4° Drive Thru de 2020, arrecadando brinquedos e roupas para famílias carentes. A ação, que aconteceu conforme protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, também marca a reta final do ano letivo.

A ideia de ensinar a solidariedade na prática surgiu a partir do trabalho desenvolvido em novembro pela professora de inglês Josiane Vieira. No dia 26 daquele mês é costume em vários países as famílias se reunirem em ação de graças.

“Dentro da nossa proposta pedagógica contemplamos a formação humana, desenvolvendo a gratidão, a empatia, a solidariedade. A partir daí aproveitamos para fazer o encerramento das atividades de 2020 com mais um drive thru”, explica Fernanda.

“Nas aulas online, os professores proporcionaram momentos de reflexão, incentivando, sensibilizando os alunos a realizar as doações. Então, na data combinada, foi uma alegria só. As crianças passavam nos carros com os pais, matavam a saudade dos professores, recebiam uma lembrancinha da escola e deixavam a doação de brinquedos, roupas e até alimentos”, diz.

“Adoramos a iniciativa. Infelizmente vivemos numa sociedade onde a desigualdade social é imensa. Contudo, nossas crianças não percebem isso. Essa campanha ajuda a mostrar a nossos pequenos essa desigualdade. E, assim, ensina a importância da caridade, que é um ato divino, e mostra a eles que o brinquedo que não desperta mais tanto interesse vai fazer outra criança feliz”, diz Frederico Ramos. Pai de João Victor e Valentina Guedes, alunos do Impar, ele também aproveitou o “dia de agradecer”: “Nosso agradecimento especial ao corpo docente do Colégio Impar, que cuida de nossos filhos com carinho de mãe. Muita gratidão também pelo cuidado com o meu filho João Victor, que é especial”.