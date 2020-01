Vai até 31 de janeiro a modalidade presencial da designação dos interessados em atuar na rede estadual de ensino no ano letivo de 2020. Os candidatos deverão comparecer aos polos ou micropolos determinados pelas Superintendências Regionais de Ensino (SREs) para concorrer às funções de Professor de Educação Básica (PEB Regente de Aulas) e para o Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB).

Os candidatos devem ficar atentos à divulgação das vagas nos editais que serão publicados ao longo do período de designação no site controlequadropessoal.educacao.mg.gov.br/divulgacao.

É necessário que o interessado consulte permanentemente o site, pois as vagas serão atualizadas até o final do período.

PRIMEIRA ETAPA

A chamada inicial para designação presencial será feita a partir da classificação dos candidatos inscritos na primeira etapa do processo de designação, definida de acordo com os critérios de prioridade descritos na Resolução SEE 4.257/2020. A classificação está disponível no site www.designaeducacao.mg.gov.br.

Cada Superintendência Regional de Ensino vai determinar o local e o dia em que o processo vai ocorrer. O candidato pode conferir essas informações no site das regionais de ensino.

Para acessar o site de cada superintendência basta acessar www2.educacao.mg.gov.br.

A orientação da Secretaria de Estado de Educação é para que as superintendências regionais organizem as designações de modo que um mesmo componente curricular seja realizado em horários distintos. O objetivo é permitir que mais candidatos possam participar do processo.

As listagens com a classificação definitiva dos candidatos inscritos para participar do processo de designação 2020 podem ser consultadas no site www.designaeducacao.mg.gov.br.

A relação com os nomes que participaram do processo nas modalidades on-line e presencial será utilizada para as designações ao longo de todo ano letivo de 2020.

A designação é uma forma de preencher interinamente os cargos para garantir o funcionamento das escolas estaduais, conforme o artigo 10 da Lei 10254/1990. O processo é essencial na preparação da rede pública para o início do ano letivo.

*Com Agência Minas