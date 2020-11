Quem gosta do mundo da moda e quer se especializar nesse setor tem uma grande oportunidade. A partir da próxima segunda-feira (23), a Funorte promove o primeiro curso “Mercado de Moda”, que será ministrado em parceria com a especialista e consultora em moda Maria Thereza Torres.

O curso tem como objetivo proporcionar a formação de pessoas que tenham interesse no mercado de moda, integrando ações atuais para efetividade na fidelização do consumidor junto à empresa.

O público-alvo do curso são pessoas que desejam atuar e ingressar no varejo de moda, bem como aqueles que querem aperfeiçoar na área de vendas desse segmento.

De acordo com a palestrante, consultora de moda e profissional da área graduada e especializada pelo Centro Universitário Moura Lacerda, Maria Thereza Torres, o mercado de moda está sempre aquecido.

“Independentemente da pandemia, com seus altos e baixos da economia, o mercado de moda vai estar sempre aquecido. O que mudou foram as formas de venda, consumo e relacionamento com o cliente. Pudemos acompanhar o crescimento de vários segmentos e ressaltar que, dentro do mercado, se vende também outras coisas, como comportamento, informação e estilo”, explica.

Para Maria Thereza, “sempre vale a pena investir no crescimento e atualização de equipes de vendas de moda”. O curso é voltado também para quem quer empreender nessa área, sendo de muita importância se atualizar nas informações e saber a realidade do mercado e como lidar com os novos clientes que vieram com a pandemia, ressalta a palestrante.

As novas formas de venda e produção de conteúdo são essenciais a todos do ramo, destaca a especialista. “Percebemos um déficit na cidade por alguns colaboradores, como a falta de conhecimento”, pontua.



CURSO

A programação do curso é dividida em seis módulos e tem carga horária de 30h/aula.

As inscrições podem ser realizadas pelo site www.funorte.edu.br/cursoslivres. As vagas são limitadas! Valor especial para estudantes e lojistas. A consulta pode ser feita também pelo site funorte.edu.br. Mais informações: (38) 2101-9292.