Além de facilitar a vida de quem antes buscava essa formação, mas sofria com a distância da instituição de ensino mais próxima, o curso de Odontologia da Faculdade Funorte Janaúba oferece diversos serviços sociais à população gorutubense. O município mais próximo a disponibilizar essa formação é Montes Claros, distante cerca de duas horas. Com a chegada dessa graduação à cidade, o sonho de muitos tornou-se realidade.

A espera agora é pela instalação da tão sonhada clínica odontológi-ca, que oferecerá tratamentos dentários gratuitos a toda população de Janaúba e também de cidades vizinhas. Assim como é feito em Montes Claros, através da Cemed, os alunos de odontologia terão a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula.

Segundo a coordenadora do curso, Thaise Campos Oliveira, os estudantes são formados de acordo com a realidade social local. “O profissional é preparado para ser capaz de identificar os problemas de saúde/doença bucal em geral, discutir estratégias e propor linhas de ação e métodos que permitam a construção de uma saúde visando o paciente como um todo, de base coletiva. É também objetivo do curso formar pessoas que saibam encontrar informações necessárias para atuar baseado em evidências científicas e na capacidade de discernimento ético e sensibilidade social”, pontua a coordenadora.

A clínica odontológica está sendo finalizada e será inaugurada assim que a pandemia do novo coronavírus passar. O local funcionará em tempo integral, oferecendo especialidades odontológicas como próteses, odontopediatria, tratamentos de canais, cirurgias, diagnóstico bucal com ênfase no câncer bucal, atendimentos de urgência e emergência, radiologia, entre outros.

Devido à quarentena, os 46 alunos do curso de odontologia estudam em ambiente virtual. A instituição é parceira Google For Education, permitindo interação em tempo real dos professores e alunos.



TRATAMENTO

Segundo levantamento do Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de boca e laringe é hoje o segundo mais frequente entre homens, atrás somente do câncer de próstata. O curso de Odontologia da Funorte Janaúba tem se especializado em exames que possam diagnosticar precocemente a doença.

A coordenadora explica que a ideia do projeto com esse foco em câncer de boca foi pensado na população de Janaúba, onde há grande número de trabalhadores rurais, suscetíveis ao câncer bucal, pois os fatores causadores são exposição inadequada ao sol, etilismo e tabagismo.

“Possuímos projetos a serem elaborados com intuito de atuar na prevenção do câncer bucal. Pretendemos oferecer biópsias ao público que se apresentar suscetível aos fatores predisponentes, visto que é uma área de extrema importância”, explica Thaise.