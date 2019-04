O fechamento da empresa responsável pela impressão das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não afeta o cronograma do concurso. A garantia foi dada ontem pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), após a RR Donnelley Editora e Gráfica Ltda comunicar o fim das operações no Brasil.

Dessa forma, os testes permanecem em 3 e 10 de novembro. Conforme o governo federal, em nota, “existem alternativas seguras (para a impressão) sendo avaliadas”. Para o serviço, é necessário cumprir uma série de requisitos para garantir que as questões não vazem.

Os cadernos são impressos durante dois meses, demandando um volume de 50 toneladas de papel por dia, de acordo com os dados divulgados pelo Inep em 2018. Mais de 600 funcionários, contratados em um formato diferenciado de seleção, atuam no processo.

No ano passado, foram confeccionadas 11 milhões de provas para aplicação do exame aos 5,5 milhões de inscritos.

Em relação ao fechamento da empresa, a RR Donnelley, que fazia a impressão do exame desde 2009, informou que a medida foi necessária por conta das difíceis condições de mercado na indústria gráfica e editorial nacional.