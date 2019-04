Estudantes selecionados no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) terão até sexta-feira para concluir o processo de inscrição. O prazo inicial era 7 de março, mas foi prorrogado para o dia 11 do mesmo mês. Agora, o adiamento ocorre por conta de falhas no sistema de contratação do benefício.

A data é válida para os alunos que aderiram à modalidade Fies, que oferece 100 mil vagas a juro zero e possibilidade de pagamento do crédito após a formatura.

De acordo com os universitários aprovados no programa, ao tentar finalizar o contrato, o sistema aponta a falta de informações cadastrais. Nesse caso, o erro não permite a finalização do processo.

Em nota, o Ministério da Educação (MEC) garantiu que, “diante das dificuldades verificadas, não haverá prejuízo ao estudante para a contratação do Fies”.

De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o edital do benefício prevê a prorrogação do prazo de assinatura do contrato em caso de falhas no sistema, desde que os outros requisitos exigidos para a participação no processo sejam atendidos pelos candidatos.



PROGRAMA

O Fies oferece financiamento para cobrir os custos das mensalidades de instituições privadas de ensino superior.

A modalidade de financiamento com juro zero é voltada para os estudantes com renda per capita mensal familiar até três salários mínimos. Nessa modalidade, o aluno começará a pagar as prestações respeitando o limite de renda.

O P-Fies é destinado aos universitários com renda per capita mensal familiar até cinco salários mínimos. Esse tipo de benefício funciona com recursos dos fundos constitucionais e de Desenvolvimento e com recursos dos bancos privados participantes.

Podem participar do programa os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010 e obtiveram nota média nas provas igual ou superior a 450. Além disso, não podem ter zerado a redação.

*Com agências