Já está aberto o período de rematrícula para as escolas municipais de Montes Claros ao ano letivo de 2022. Pais ou responsáveis pelos estudantes devem ficar atentos ao prazo para garantirem a vaga dos alunos. O processo começou nesta quinta-feira (25) e segue até 1º de dezembro.

Para o aluno que já está matriculado em alguma unidade municipal, o direito de permanência na mesma escola é garantido. Mas, para isso, a renovação deverá ser feita dentro do prazo estipulado por meio do endereço eletrônico educacao.montesclaros.mg.gov.br.

Caso os pais não tenham acesso à internet, deverão se dirigir à escola portando a documentação exigida.

Se a opção for por transferir o filho para uma unidade estadual de ensino, os pais deverão fazer o cadastro até 10 de dezembro pelo site cadastroescolar.educacao.mg.gov.br.

Caso a escola onde o estudante estiver matriculado em 2021 não oferecer a série que ele deverá cursar em 2022, é preciso fazer o cadastramento escolar na unidade em que esteja matriculado.

Já para aquele aluno que vem de escola estadual, particular ou de outras cidades, os pedidos poderão ser feitos a partir de 22 de janeiro de 2022, no posto central do Cadastro Escolar, localizado à rua Dona Marucas Avelar, 55, bairro Vila Santa Maria.

As transferências poderão ocorrer durante todo o ano letivo, mas a frequência na unidade de origem é obrigatória até que a vaga seja liberada.

Se a necessidade for por transferência entre unidades municipais, pais ou responsáveis deverão, no período de 30 de novembro a 3 de dezembro, procurar a escola para a qual desejam transferir o estudante e verificar existência de vaga.

Segundo a secretária Municipal de Educação, Rejane Veloso, em entrevista à TV local, a publicação e início das matrículas tem como objetivo formalizar o planejamento do ano de 2022. Ela não informou se há previsão de aumento de vagas na rede municipal.

De acordo com a secretária, no primeiro dia de abertura do cadastro o site já contava com mais de 500 acessos e registros.