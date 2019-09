Estão abertas as inscrições para o cadastramento escolar da rede municipal de Januária. Os pais devem cadastrar os filhos que tenham de quatro a cinco anos completos ou que completarão a idade até 31 de março de 2020. O cadastramento encerra em 20 de setembro.

O cadastro é para os primeiros anos iniciais do ensino fundamental. No ato do cadastramento, os pais podem optar por escolher escolas ou Cemeis localizados mais próximos às residências.

Para atender melhor o público, além da Secretaria Municipal de Educação, o município disponibilizou mais três escolas para receber as inscrições - a Escola Municipal Joana Porto, Escola Municipal Santa Rita e a Escola Municipal Doutor Roberto Fonseca. O cadastramento ocorre todos os dias (exceto sábado e domingo) de 7h às 19h.

O cadastramento escolar serve para o aluno que já esteja estudando (em escola pública ou privada) e que desejam mudar de escola e também para aqueles que vão iniciar pela primeira vez os estudos.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Certidão de nascimento da criança (original e cópia), comprovante de residência (a secretaria pede que seja a de luz) recente.