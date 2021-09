O Super Bolsão Indyu 2022 está com as inscrições abertas. Nesta edição serão ofertadas bolsas de 40% a 70%. Podem participar alunos matriculados em escolas particulares e públicas que vão cursar do 6º ao 9º anos do ensino fundamental e do 1º ao 3º anos do ensino médio.

A seleção neste ano será realizada de duas formas: prova a ser realizada no dia 11 de setembro, de 8 às 11h, ou entrega de boletim no colégio também até 11 de setembro.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.indyu.com.br de forma gratuita. Quem quiser pode contribuir com 1Kg de alimento não perecível que será doado ao projeto Doadoria, que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade social em Montes Claros.

TRADIÇÃO

De acordo com a diretora do Colégio Indyu, Gabrielle Mourão, a tradição do Bolsão faz com que os alunos se esforcem para participar e conquistar uma boa colocação, a fim de fazerem parte da equipe de talentos Indyu.

“Aqui, todos os alunos têm oportunidade de acesso a uma educação diferenciada, desenvolvendo habilidades valorosas, como o empreendedorismo, conceitos à aplicabilidade de empatia, trabalho em equipe, dinamismo, controle de suas emoções, além de podermos oferecer aos nossos alunos técnicas esportivas, participação em torneios, aulas de karatê, rádio, curso de capacitação nas áreas de informática e saúde”, detalha.

BENEFICIADO

Aos 17 anos, João Victor Camargos Sampaio já tem uma história com o Bolsão Indyu. A primeira vez em que disputou a bolsa de estudos foi em 2016, para cursar o 6º ano do ensino fundamental. Agora, o aluno já está cursando o 2º ano do ensino médio.

“Eu tentei o Bolsão Indyu pela primeira vez em 2016 e consegui 80% de desconto. No ano passado, por causa da pandemia, as escolas não estavam funcionando e não haveria possibilidade de acontecer uma prova. Então, nosso diretor de tecnologia, professor William Borges, criou um jogo junto com toda a equipe do Indyu com enigmas, desafios, relacionados a cada matéria, e aí a gente tinha que decifrar o enigma e encontrar locais no Google Maps referentes ao que pedia na pergunta. Fiquei em primeiro lugar e consegui uma bolsa de 60%”, conta João Victor.

Ele lembra que, naquele ano, a escola não ofertou outras bolsas além das de 60%. “Eles queriam dar mais oportunidades a outros alunos e disponibilizaram mais bolsas, porém mantiveram a minha até este ano”, comemora.

O estudante incentiva outros alunos a tentarem o benefício. “Eu super apoio quem vai tentar o Bolsão do Indyu, que é uma instituição de ensino excelente, que conta com uma ótima estrutura. Agora mesmo o colégio está modernizando todas as salas, instalando novos computadores”.

João Victor diz que gosta muito da instituição e da qualidade do ensino que oferece. “Eu gosto bastante da instituição, estou lá desde 2016 e pretendo encerrar meu ensino médio lá. O apoio que temos é muito bom e eficiente. O colégio conta com um grupo de docentes incrível, além de toda equipe de TI, coordenadores e diretores que fazem o melhor todos os dias. Estou muito feliz com minha bolsa”, diz.

HISTÓRIA

O Colégio Indyu foi criado em 1982, com o Indyu Pré-Vestibular, funcionando como curso preparatório para vestibular e concursos. Hoje, conta com os ensinos fundamental e médio e cursos técnicos em Enfermagem e Informática.

A trajetória da instituição é marcada pela preocupação com a qualidade do ensino oferecido. O aperfeiçoamento dos cursos tem se traduzido na implementação e reformulação dos currículos plenos.

O Colégio Indyu fica na rua João Pinheiro, 186, Centro. Telefone (38) 2101-9595.

‘Trilhas’ com mais prazo

O governo de Minas ampliou o período de inscrições para o programa “Trilhas do Futuro”. O prazo, que se encerraria na última segunda-feira, foi estendido até esta quinta-feira (2).

Além disso estão sendo ofertadas mais vagas para formação técnica gratuita. Anteriormente, seriam oferecidas 40 mil vagas, agora serão 75 mil.

Em Montes Claros, o Colégio Indyu oferece oportundiades para os cursos de Técnico de Enfermagem, Técnico em Saúde Bucal e Técnico em Prótese Dentária.

O cadastro deve ser feito no site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br. Além da formação técnica gratuita, os alunos receberão vale-transporte e alimentação.

Poderão se inscrever para as vagas estudantes de escolas públicas e privadas regularmente matriculados no 2º e 3º anos do ensino médio ou em qualquer período da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Ensino Médio e também jovens que já concluíram essa etapa de ensino.