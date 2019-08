O Bolsão Indyu 2020, que será realizado no próximo dia 28 de setembro, na instituição, está com inscrições abertas. Serão ofertadas bolsas de 25%, 40%, 50% e 80% para interessados em cursar do 6° ao 9° ano fundamental e do 1° ao 3° médio. As inscrições podem ser feitas pelo site www.indyu.com.br e taxa cobrada é um quilo de alimento não perecível.

“Fiz o bolsão no 6° ano e consegui bolsa de 80%. Não esperava conseguir essa média tão boa. Hoje, curso o 2° ano médio e consigo manter minha bolsa, por não perder o rendimento dos 80%. Pretendo cursar Medicina e indicaria para todas as pessoas fazerem o bolsão do Colégio Indyu”, disse Luiza Fernandes, aluna do 2° ano na instituição de ensino.

“ É uma escola com excelentes metodologias e professores que vêm desenvolvendo um relevante trabalho, nos preparando para nossa futura carreira profissional”, completou a estudante.



TRADIÇÃO

De acordo com a diretora do Colégio Indyu, Gabrielle Mourão, a tradição do Bolsão faz com que os alunos se esforcem para participar e conquistar uma boa colocação, a fim de fazerem parte da equipe de talentos Indyu. “Aqui, todos os alunos têm oportunidade a uma educação diferenciada, desenvolvendo habilidades valorosas, como o empreendedorismo, conceitos à aplicabilidade de empatia, trabalho em equipe, dinamismo, controle de suas emoções, além de podermos oferecer aos nossos alunos técnicas esportivas, participação em torneios, aulas de karatê, rádio, curso de capacitação nas áreas de informática e saúde”, informou.

O Colégio Indyu foi criado em 1982, com o Indyu Pré-Vestibular, funcionando como curso preparatório para vestibular e concursos. Hoje, conta com os ensinos fundamental e médio e cursos técnicos em enfermagem e informática. A trajetória da instituição é marcada pela preocupação com a qualidade do ensino oferecido. O aperfeiçoamento de seus cursos tem se traduzido na implementação e reformulação dos seus currículos plenos, consagrando as exigências da Nova LDB e das Diretrizes Curriculares Nacionais.

O Colégio Indyu fica na rua João Pinheiro, 186, Centro. Telefone (38) 2101-9595.