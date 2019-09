O Bolsão Ímpar 2020, que será realizado em 5 de outubro, no Colégio Ímpar, está com inscrições abertas. Serão ofertadas bolsas de até 80%, para interessados em cursar o 6° ano fundamental, passando a fazer parte da grade da instituição no próximo ano, dentro do projeto Ímpar Teen, em parceria com o sistema de ensino Bernoulli.

Para o 6° ano, o sistema Bernoulli tem um referencial teórico consistente, completo e atualizado, com soluções em tecnologia avançada e recursos desenvolvidos por especialistas, com aplicações práticas.

De acordo com a diretora do Ímpar, Fernanda Tavares, o sistema Bernoulli tem um material que explora todo o interesse do aluno. “É uma metodologia de ensino que tem o olhar para o aluno, desenvolvendo todas as competências e habilidades necessárias, sem desconsiderar o aluno do século 21, que esta em busca de inovações e de adquirir conhecimento”, disse.



NOVIDADES

Além do Bernoulli, o colégio possui um projeto bilíngue em execução, voltado ao 5° ano fundamental, que será expandido para o 6° ano em 2020. Isso consiste em uma gamificação do processo de ensino-aprendizagem, através de atividades extras, para exercitar o que foi aprendido em outra língua, como o inglês.

Ainda de acordo com Fernanda, foi feita também uma parceria com o Sebrae, na qual os alunos do ensino fundamental terão aulas de empreendedorismo no próximo ano. “Para 2020, todos os alunos do fundamental terão a disciplina de Educação Empreendedora, em que as atividades pedagógicas visem desenvolver no aluno a educação financeira, o planejamento, trabalho em equipe e pensar em algo como empreender”, informa.

Em seus 15 anos de existência, o Ímpar oferece educação infantil, do maternal ao 2° período, do 1° ao 5° ano fundamental, nos turnos matutinos e vespertino, além de aulas de dança, educação física, artes, música e ética, que trabalha as questões sócio-emocionais dos alunos.

A escola esta localizada na rua Euzébio Alves Sarmento, 488, Jardim São Luiz, em Montes Claros, e dispõe de estrutura física completa, oferecendo ainda parque infantil, minicidade e laboratório de informática. Telefone: (38) 2101-9482.