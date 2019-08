Silêncio, conforto e material de apoio disponível. É o que a comunidade encontra em seis bibliotecas da Funorte abertas ao público em geral. Os espaços, que juntos têm um acervo com 60 mil itens, funcionam desde 2008 como um refúgio não só para alunos da instituição quanto para quem vê no estudo um prazer ou um caminho para o futuro.

Para ter acesso a cada unidade, o interessado deverá levar um documento com foto, apresentar na entrada da Funorte e pedir para ser direcionado à biblioteca.

Além de usar as bibliotecas para estudar, qualquer um pode consultar os livros e demais materiais disponíveis no local e utilizar o Laboratório de Informática.

Cada unidade também oferece o serviço de orientação para preenchimento de Currículo Lattes, Vitae etc., orientação à digitação e formatação de trabalhos e treinamento agendado para aperfeiçoamento em sites de buscas.

Também é permitido fazer cópia de materiais do acervo, desde que na própria instituição – um funcionário da biblioteca acompanha o usuário da comunidade até o xerox.

De acordo com a coordenadora das Bibliotecas Funorte, Mayze Liduário, o espaço das bibliotecas é amplo, com salas de estudo em grupo, baias de estudo individual, laboratório de informática, laboratório de conservação e preservação do acervo, espaço para leitura e hemeroteca.

“O ambiente é tranquilo e agradável. Nossas cadeiras são acolchoadas e bem confortáveis. Temos sofás, poltronas e puffs espalhados pela biblioteca, para maior comodidade. Além disso, o acervo das Bibliotecas da Funorte campus JK e São Luiz atende a todas as idades”.

Há 60.884 itens nos acervos das Bibliotecas Funorte, entre CDs, DVDs, livros, periódicos, monografias e dicionários. A biblioteca do campus São Norberto é a mais frequentada pela comunidade, pois fica no Centro.

Pedro Ernesto Zambele, estudante de Direito da Unimontes, sempre utilizou a biblioteca do campus Funorte São Norberto, até mesmo antes de entrar para faculdade.

“O espaço é muito interessante, pela ótima localização, conforto, acesso a excelentes livros da área de Direito e, ainda, por ter ar condicionado, um diferencial em Montes Claros”.

Bibliotecas Funorte:

BIBLIOTECA DR. RAIMUNDO AVELAR

Localizada no Campus JK ( Avenida Osmani Barbosa, 11.111, Conj. Residencial JK). Tel: 2101-9283, e-mail: coord.biblioteca@funorte.edu.br. Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 7h30 às 22h30, e sábado, das 8h às 12h



Biblioteca Amazonas

Localizada no Campus Amazonas (Rua Plínio Ribeiro, 539, Jardim Brasil). Tel: 2101-9687, e-mail: coord.biblioteca@funorte.edu.br. Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 7h às 22h, e sábado, das 8h às 12h



Biblioteca Dr. João Luiz de Almeida Filho Localizada no campus São Norberto (Rua Cel. Joaquim Costa, 491, Centro). Tel: 2101-9260, ramal 4, e-mail: coord.biblioteca@funorte.edu.br. Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 7h às 22h30, e sábado, das 8h às 12h



Biblioteca Profª. Arlete Mendes Mesquita e Lima Borges

Campus São Luiz (Rua Lírio Brant, 787, Melo). Tel: 2101-9456, e-mail: coord.biblioteca@funorte.edu.br. Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 13h às 22h, e sábado, da 8h às 12h



BIBLIOTECA EVA CUNEGUNDES

Campus da Fasi (Avenida Profa. Aida Mainartina Paraiso, 99, Ibituruna). Tel: 3690-6609, e-mail: coord.biblioteca@fasi.edu.br. Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 7h30 às 22h30, e sábado, das 8h às 12h



Biblioteca Shopping

Shopping Center (Avenida Donato Quintino, 90- Cidade Nova). E-mail: coord.biblioteca@fasi.edu.br. Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 10h30 às 22h, e sábado, das 10h às 18h