O prazo para os alunos da rede pública estadual de Minas realizarem a Avaliação Diagnóstica termina nesta quarta-feira (14). O caderno de prova fica disponível no aplicativo Conexão Escola 2.0 e também pode ser acessado pelo hotsite Estude em Casa – estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/avaliacao-diagnostica-2021. Quem não tem acesso à internet receberá o material impresso, em casa.

A partir dos resultados, eles percebem como podem melhorar, ainda mais, o aprendizado. Os estudantes que têm acesso à internet farão a Avaliação Diagnóstica no formato digital.

Para aqueles que acessarem as avaliações por meio do Conexão 2.0, a navegação será patrocinada pelo governo do Estado, ou seja, não haverá uso do pacote de dados para a realização das provas.

Já os alunos que não têm acesso à internet receberão os cadernos de testes impressos juntamente com os Planos de Estudos Tutorados (PETs), observando todos os critérios sanitários em prevenção à Covid-19.



DESEMPENHO

Quem já fez a prova comenta a importância da avaliação e os benefícios de realizarem o teste. A aluna Mikaely Gomes dos Santos, do 1º ano da Escola Estadual Dr. Tancredo Neves, de José Gonçalves de Minas, no Jequitinhonha, conta que o resultado da Avaliação Diagnóstica foi muito importante.

“Os resultados me ajudaram a conseguir ver assuntos de dificuldade e, com isso, passei a estudar mais”.



PLANO INDIVIDUAL

A partir dos resultados da prova, cada estudante terá acesso a um Plano Individual de Estudos, que trará indicações de materiais de revisão ou aprofundamento das matérias abordadas.

Ele também poderá ser utilizado pelos professores para determinar atividades individuais e para a turma.

Os resultados das avaliações e o Plano Individual de Estudos, com as recomendações de atividades complementares, estarão disponíveis para os estudantes que realizarem a prova na versão digital em até uma semana após a finalização dos testes.

Já os alunos que realizarem as avaliações no formato impresso serão informados sobre os resultados e sobre a indicação de materiais de estudos pelos professores.

*Com Agência Minas