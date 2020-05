Alunos da rede estadual, sem aulas há mais de dois meses – desde 13 de março –, devem voltar a estudar na próxima segunda-feira (18), de forma remota. A Secretaria de Estado de Educação (SEE) informou que o ensino a distância terá conteúdo transmitido pela Rede Minas e por um aplicativo de celular gratuito. Parte do conteúdo das disciplinas está disponível em estudeemcasa.educacao.mg.gov.br e as apostilas já podem ser consultadas.

Segundo a secretária de Estado de Educação, Julia Sant’Anna, essa foi a forma encontrada pelo Estado para garantir o aprendizado em meio aos riscos do novo coronavírus. Segundo ela, o retorno às aulas dos estudantes da rede estadual é fundamental para que eles possam ter as mesmas condições dos alunos da rede particular, que está oferecendo estudos de maneira remota.

A situação é mais complicada ainda para alunos que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no fim do ano. “Tudo foi feito de forma cuidadosa e ágil, tendo a consciência de que pode melhorar”, disse Júlia.

Nesta semana, o Ministério da Educação (MEC) confirmou que, mesmo diante da pandemia, o Enem está mantido sem alteração na data.



CONTEÚDO

As apostilas das disciplinas trazem, segundo a SEE, conteúdo teórico e atividades para serem feitas ao longo das semanas. O material foi elaborado considerando o Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Além do site, as apostilas poderão ser distribuídas por e-mail e WhatsApp. Para atender alunos que não têm acesso à internet, o Estado avisa que fará a entrega do material impresso.



PROGRAMA DE TV

As aulas na TV serão por meio do programa “Se Liga na Educação”, transmitidas pela Rede Minas de segunda a sexta-feira, pela manhã. Uma hora na programação será ao vivo, para que os alunos interajam e tirem dúvidas.

Os conteúdos foram distribuídos por área de conhecimento. Na segunda-feira, a temática será linguagens (Português, Inglês, Literatura, Artes e Educação Física). Na terça, Ciências Humanas (História e Geografia).

Matemática será às quarta-feiras. Quinta será a vez das Ciências da Natureza (Biologia, Química e Física). E, na sexta, uma programação específica voltada aos alunos que estão se preparando para o Enem.



APP

Todo o conteúdo exibido na TV e as apostilas vão ficar disponíveis no aplicativo Conexão Escola, acessível na loja Google Play Store. Em breve, poderá ser adquirido também na Apple Store.

A navegação no Conexão Escola será paga pelo Estado, não descontando do plano de dados do aluno ou do professor enquanto estiver conectado ao aplicativo.

A previsão da SEE é que, a partir do dia 25, o app disponibilizará também chat para interação entre alunos e professores.