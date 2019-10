Na prova do Enem, o conteúdo de Artes se encontra no conjunto do campo de Linguagens e Códigos. Mas também pode vir nas questões de Ciências Humanas. Há, principalmente, uma interdisciplinaridade com português, história e literatura.

Para Danielle Sans, professora de Arte do Indyu, “nos últimos anos, o conteúdo mais cobrado no Enem foi de história da arte dos períodos: pré-história, renascimento italiano, barroco mineiro, arte moderna europeia (impressionismo e vanguardas) e brasileira, arte contemporânea e seus suportes (perfomance, readymade, pop art, entre outros)”, diz.

“Pode existir uma preferência para o conteúdo de arte distante da proposta de obras modernas e contemporâneas, devido ao atual governo conservador. Pensando nisso, a preparação dos estudantes do Indyu no campo das artes foi pelo conteúdo completo de história da arte, obedecendo a cronologia dos acontecimentos técnicos, artísticos e culturais”, pontua Danielle.

Ainda de acordo com Danielle, das 45 questões da prova de Linguagem, geralmente cinco são de Artes, o mesmo número de perguntas de inglês, por exemplo.