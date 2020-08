Alunos do curso de Nutrição das Faculdades Funorte entraram em campo, aliás, em rede, para ensinar crianças e os pais a manterem uma alimentação saudável durante a pandemia. As atividades de educação alimentar e nutricional foram feitas on-line, por meio da ferramenta Google Meet, para os alunos de 5 e 6 anos do Colégio Ímpar.



A ação faz parte da disciplina Programa de Integração, Ensino e Comunidade (Pisec), do curso de Nutrição da Funorte/Fasi, que realiza projetos de extensão universitária. Mesmo antes da pandemia do novo coronavírus, os acadêmicos de nutrição ofereciam este serviço aos alunos do Ímpar – com orientações de como substituir de forma saudável e saborosa o lanchinho na hora do recreio.



Agora, com a pandemia e o isolamento social, a orientação não deixou de ser levada, apenas foi adequada a ferramenta de transmissão dos conhecimentos. Aliás, este é um momento em que muitas pessoas relatam a dificuldade de manter os bons hábitos alimentares.



Segundo a coordenadora do Pisec do curso de Nutrição, Kássia Héllen Vieira, o objetivo da ação é dar continuidade ao programa para que os acadêmicos continuem executando trabalhos fora do âmbito universitário.



MAIS VIGILANTES

Outro ponto abordado pela professora Kássia é que o cenário do novo coronavírus exige cuidado redobrado não só com a higiene, mas também com a alimentação. Principalmente com relação às crianças, que costumam comer mais besteiras quando estão em casa, seja de férias ou no isolamento.



“Queremos propagar, de forma divertida e lúdica, a importância de uma alimentação saudável desde a infância, pois é nessa fase que os hábitos de vida e alimentação começam a se consolidar. Os alunos realizaram atividades que estimularam o consumo de frutas e hortaliças e incentivaram as crianças a experimentar os alimentos que não conhecem”, ressalta a professora.



Essa atividade do Pisec foi aplicada para os acadêmicos do primeiro e segundo períodos. Uma das envolvidas no projeto é a universitária Michele Soares, que destaca a importância do contato com a prática profissional logo no início da graduação.



“Esse tipo de contato com o público é muito importante para que a gente saiba como lidar com as situações que vamos enfrentar fora daqui. Com os alunos do Colégio Ímpar foi nos dada a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a alimentação infantil. Aprendemos e repassamos que, com um pouquinho de diversão e imaginação, é possível incentivá-los a fazer escolhas melhores de alimentação, como frutas e verduras, destacando a importância de ajudar os pais”, pontua a acadêmica.



Cada grupo selecionou duas receitas fáceis para ensinar as crianças e deixar o incentivo parar e produzir depois com os pais. No primeiro momento, as receitas foram feitas com frutas, ressaltando a importância do consumo das mesmas. Depois, os acadêmicos ensinaram as crianças como substituir um alimento industrializado por produtos naturais.



O CURSO

Somente as Faculdades Funorte oferecem a graduação em Nutrição no Norte de Minas. Desde o primeiro ano de curso, os acadêmicos colocam em prática a vivência em sala de aula em diferentes nichos da profissão.



A instituição possui convênio com a Prefeitura de Montes Claros, por meio do qual o aluno tem a oportunidade de fazer estágio nas escolas do município planejando sugestões de cardápio saudável para os alunos. Nos postos de saúde, o serviço é de atendimento ao público, com orientações e acompanhando nutricional.



“Temos parceria com diversas fábricas, como Alpargatas, Lafarge, Nestlé, Vallée, Café Três Corações, dentre outras. São nessas empresas que eles têm a experiência em nutrição industrial. Os acadêmicos também fazem estágio no Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira, onde é oferecida a oportunidade do contato direto com diversos tipos de pacientes”, destaca o coordenador do curso de Nutrição, Farley Eleandro Costa.



MATRÍCULAS

Há duas formas de os interessados ingressarem em algum curso de graduação das Faculdades Funorte/Fasi: por meio do vestibular on-line, que pode ser acessado em www.funorte.edu.br, e a utilização da nota do Enem.



O portfólio conta com novas modalidades mais flexíveis e mais econômicas com descontos nas mensalidades que variam entre 30% e 70%. As aulas estão previstas para iniciarem no próximo dia 10.



