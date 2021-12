A magia do Natal tomou conta da festa de encerramento do ano letivo no Colégio Ímpar, em Montes Claros. As crianças deram um show em apresentação para os pais e familiares.

Todo o evento foi coordenado pelas professoras Bruna Caroline e Amanda Pereira, com apoio dos professores regentes de cada turma.

As famílias puderam acompanhar presencialmente a festa, seguindo todos os protocolos sanitários. Na oportunidade também aconteceu a entrega de diplomas aos alunos do 2º Período, encerramento da educação infantil.

A escola também realizou a Cantata de Natal, evento transmitindo pelo canal do colégio no YouTube. A apresentação foi realizada pelo professor Saulo Alves.

Com 17 anos de existência, o Colégio Ímpar oferece educação infantil (do maternal ao 2º período) e ensino fundamental (do 1° ao 7° anos), nos turnos matutino e vespertino.

A escola trabalha com a proposta de aprendizagem significativa, oferecendo uma educação diferenciada, incentivando a arte, o esporte, trabalhando as questões socioemocionais dos alunos.

O Colégio Ímpar fica na rua Euzébio Alves Sarmento, 488, Jardim São Luiz, em Montes Claros. Dispõe de estrutura física completa, salas amplas, oferecendo ainda parque infantil, minicidade e laboratórios.

Mais informações sobre a escola pelo telefone (38) 2101-9482.