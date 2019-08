O uso das redes sociais tornou-se parte da rotina das pessoas, principalmente dos jovens. O que muitos deles não sabem é sobre os riscos e responsabilidades que as postagens implicam. Para mostrar a alunos do ensino médio como navegar nessas mídias de forma saudável e segura, o advogado criminalista e professor do curso de Direito da Funorte Warlem Freire ministrou a palestra “A responsabilidade civil criminal no uso das redes sociais”.

O evento foi realizado na Escola Estadual Professor Plínio Ribeiro, integrando o novo projeto do Núcleo de Práticas Jurídicas da instituição – “Direito e Cidadania”.

“Conscientizar os jovens quanto à responsabilidade e o bom uso das redes sociais é fundamental. Muitos dos usuários, não apenas os adolescentes, mas principalmente eles, não têm noção da responsabilidade que recai sobre uma postagem e pode gerar danos devastadores. Portanto, tomar consciência de tais danos é um passo importante para que eles saibam usar de maneira saudável as redes sociais, contribuindo inclusive para o aprendizado na escola”, afirma Warlem Freire.

Para Gabriel Gomes, aluno do 3º ano da Escola Estadual Professor Plínio Ribeiro, palestras como esta deveriam ser mais frequentes no ambiente escolar. “Achei muito interessante e acredito que mais instituições poderiam proporcionar momentos assim nas escolas da cidade. Muitas coisas que o professor Warlem Freire disse durante o evento eu e meus colegas não sabíamos que são crimes e podem desencadear consequências para toda a vida, somente usando o celular”, salienta.



Direito mais acessível à população

Coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Funorte, Kátia Gusmão afirma que o projeto “Direito e Cidadania” tem o objetivo de tornar o Núcleo de Práticas Jurídicas mais acessível à população.

“A partir deste semestre, alunos e professores promovem palestras nas escolas, fazem atendimentos em igrejas e, posteriormente, em comunidades carentes de Montes Claros e região”, afirma Kátia.

A partir da próxima segunda-feira, começarão os atendimentos na Paróquia São Sebastião, das 9h às 11h.

“Para nós, acadêmicos, poder compartilhar com a comunidade o conhecimento jurídico é extremamente gratificante”, afirma a estudante do 8º período de Direito Valdineia Alves.

O agendamento de assessoria jurídica no NPJF é feito pelo telefone (38) 2101-9491 ou pelo e-mail: npjf@funorte.edu.br. Endereço: rua Lírio Brant, 787, bairro Melo.