As Faculdades Funorte/Fasi iniciaram a temporada de formaturas do primeiro semestre de 2020 e seguem com o calendário até a semana que vem. As solenidades acontecerão de maneira virtual e os familiares e convidados poderão acompanhar pelo link disponibilizado pela instituição.

São 448 novos profissionais para o mercado, dos cursos de Administração, Enfermagem, Engenharia Biomédica, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Farmácia, Jornalismo, Medicina Veterinária, Nutrição, Estética, Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gastronomia, Biomedicina, Pedagogia, Direito e Odontologia, que abre o período de solenidades nesta terça-feira.

A coordenadora do curso de Odontologia, Isabella Marques, diz que a boa notícia é que houve otimização no aprendizado em tempos de pandemia. “Não houve prejuízo para os acadêmicos e, inclusive, com o tempo estendido, eles puderam se aperfeiçoar. A partir do Decreto Municipal houve autorização para que eles efetivassem a prática e hoje está aí o resultado”, disse Isabella.

NOVA REALIDADE

Para a líder da turma de odonto, Maria Aparecida Yamauti Pereira, a formatura vai ficar na história. A pandemia foi considerada por ela como uma preparação para os enfrentamentos que estão por vir e o apoio do corpo docente fez a diferença.

“Passamos por uma crise que não tínhamos ideia que iríamos enfrentar na nossa caminhada. Não foi fácil digerir que não poderíamos continuar com nosso estágio. Ficamos quase três meses parados. Aquela angústia ia nos consumindo. Neste tempo, tivemos aulas remotas que foram realizadas através do Meeting. Mas os nossos professores não nos deixaram à deriva e foi de grande importância essa parceria”, relata.

A formanda revela que a turma teve que se adaptar ao momento e aprender a lidar, entre outras situações, com os novos paramentos. “Fomos com a cara e a coragem porque queríamos estar presentes. Aprendemos e inovamos. Não foi fácil vestir o jaleco, por cima dele o capote, luvas, máscaras específicas e gorros. Às vezes saíamos cansados, mas estar ali valeu a pena”, disse sobre os estágios.

Maria Aparecida conta que a odontologia foi uma escolha do coração e que não teve dúvidas, sobretudo pelas dificuldades enfrentadas com o momento, de que fez a melhor opção. “A odontologia me ensinou que cada ser humano é diferente e temos que aprender com eles. Não é somente boca. É um todo. O ser humano é um todo. Quando o paciente senta na nossa cadeira, percebemos que ele precisa da gente. Como é recompensador ver isso. O mercado de trabalho está aberto para receber profissionais que aprenderam sobre ajudar o outro com amor e zelo. Queríamos gritar, soltar fogos como sempre foi, mas foi uma cerimônia diferente, única e emocionante ver cada rostinho na tela fazendo o juramento. Saímos com a cabeça mais aberta e não temos medo. O maior deles nós enfrentamos. Deixo aqui o nosso muito obrigado em nome da turma”, finalizou.



SAIBA MAIS

Interessados em ingressar no ensino superior das Faculdades Funorte podem fazer o vestibular on-line, que pode ser acessado em www.funorte.edu.br/jornalismo-ead ou utilizar a nota do Enem.

A Funorte tem parceria com o Banco do Nordeste para o Novo Fies, que está mais acessível. E para quem quer realizar o sonho de uma nova profissão, a Funorte oferece a possibilidade de descontos nas mensalidades, que variam de 30% a 70%, para as novas modalidades.



Formaturas:

Acompanhe a solenidade de formatura on-line: youtube/funorteoficial

Data: 18, 19 e 20 de agosto

Horário: 18h

Informações: (38) 2101-9292