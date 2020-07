Hoje é o último dia para que os interessados em cursar o ensino superior contando com uma ajuda financeira do governo federal possam se candidatar ao Financiamento Estudantil (Fies). As inscrições estão abertas desde a última terça-feira e se encerram hoje.



Em todo o país são oferecidas 30 mil vagas. Só nas Faculdades Funorte, referência em educação superior de qualidade no Norte de Minas, são mais de 400 vagas reservadas para o financiamento estudantil. Somente para o curso de Medicina, segundo o diretor fundador da instituição, Ruy Muniz, são 32 vagas.

“A Funorte é a instituição de ensino superior do Norte de Minas que mais foi contemplada com vagas para o Fies”, ressalta Muniz.

Para se inscrever, o aluno deve entrar no site do Fundo de Financiamento Estudantil (fies.mec.gov.br) e se cadastrar no processo seletivo para o segundo semestre de 2020.

O resultado será divulgado no dia 4 de agosto. Segundo o Ministério da Educação (MEC), o período para complementação da inscrição dos candidatos pré-selecionados será de 4 a 6 de agosto.

As inscrições no programa, que começariam na semana passada, foram adiadas depois que o MEC identificou inconsistências no processamento da distribuição das vagas ofertadas pelas instituições de ensino superior.

LISTA DE ESPERA

Quem não for pré-selecionado na chamada única do Fies pode disputar uma das vagas ofertadas por meio da lista de espera. Diferentemente dos processos seletivos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade Para Todos (Prouni), para participar da lista de espera do Fies não é necessário manifestar interesse, a inclusão é feita automaticamente.

A convocação da lista de espera vai do dia 4 até as 23h59 de 31 de agosto.

REQUISITOS

Pode se inscrever na seleção do Fies o candidato que tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010 e tenha alcançado nota média nas provas igual ou superior a 450 pontos.

O interessado não pode ter zerado a redação e deve ter renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos (cerca de R$ 3.035).



PROGRAMA

O Fies é um programa do MEC que concede financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, em instituições de educação superior particulares.

O fundo é um modelo de financiamento estudantil moderno, divido em diferentes modalidades, podendo conceder juro zero a quem mais precisa. A escala varia conforme a renda familiar do candidato.



FUNORTE

As Faculdades Funorte oferecem mais de 50 cursos, entre graduação, graduação tecnológica e pós-graduação, em cinco unidades em Montes Claros – Campus São Norberto, Campus São Luís, Campus Amazonas, Campus JK e Campus Shopping –, além das cidades de Janaúba, Januária e Pirapora.

Além das unidades de ensino, a Funorte conta com excelente infraestrutura como laboratórios modernos, bibliotecas com espaços confortáveis para estudo e os hospitais-escola Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira e Hospital Veterinário Renato de Andrade.

*Com Agência Brasil