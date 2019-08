Moças nas janelas, vasos de flores vistos do interior ou do exterior da casa, os personagens de nossa história, as representações culturais e religiosas das imaginárias, a arquitetura colonial, a beleza da flora e a cultura do sertão das Minas Gerais marcam presença na mostra que a artista plástica Yara Tupynambá traz a Montes Claros.

A exposição começará às 19h de hoje, no Centro Cultural Hermes de Paula, na abertura oficial das Festas de Agosto que vão até domingo.

“É com alegria que retorno à minha terra, mostrando uma pequena trajetória do que fiz em gravura nos últimos anos, no Centro Cultural de Montes Claros, assim, tendo oportunidade, mais uma vez, de conviver com a cultura, as pessoas e os parentes que aí deixei e que amo. Para mim, tudo isso é a minha festa”, aponta a artista.

Em seguida, o público acompanhará o levantamento do mastro de Nossa Senhora do Rosário, com participação do mordomo Edney e família Alves dos Santos, com saída da Avenida Cula Mangabeira, direto para a praça Portugal.



MÚSICA

No arena da praça da Matriz haverá show do cantor e compositor Elcio Lucas, intitulado “Vida consagrada”.

“Para esta ocasião, reuni uma banda completa, com participação de Márcio Durães (teclados), Sandro Marques (baixo elétrico), Robin Rocha (bateria), Alexandre Zuba (percussão), Edson Lima (guitarra) e Marcelo Andrade (sopros). E eu vou de voz e violão, conta Elcio.

Em seguida, virá a apresentação da cantora Bianca Luar, que, entre as canções escolhidas do repertório escolhido por ela, uma é especial, composta em homenagem a Montes Claros, “Pedaço de Sertão”, parceria de Tattá Spalla e Sá (da dupla Sá e Guarabira), que teve a participação de Beto Guedes.

“Tive uma sorte danada! Pude crescer em um solo muito fértil, regado a música, viola no quintal, tios e avôs seresteiros, teatro, dança e artes plásticas”, conta Bianca.

Amanhã, a partir das 10h, tem Reinado de Nossa Senhora do Rosário, com saída do Automóvel Clube.

