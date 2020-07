Oportunidades de estudo e trabalho estão entre as maiores aspirações de milhões de brasileiros que vivem fora do país. Um terceiro objetivo tem se tornado mais usual para quem deixa o Brasil: empreender. E isso envolve muitos desafios. Mas foram exatamente os desafios que impulsionaram a montes-clarense Claudine do Rosário Lourenço. Há dez anos ela decidiu morar em Portugal, onde atualmente apresenta um programa na Azores TV e na Rádio Clube de Angra do Heroismo, chamado Planeta Mulher.

Há dois anos, ela resolveu que era hora de ousar e lançou uma linha de maquiagem vegana, mineral e cruelty free, em sociedade com a irmã que vive nos EUA. Foi também em Portugal que Claudine encontrou o amor.



Como é fazer o programa Planeta Mulher?

Há sete anos tenho um programa na Azores TV e na Rádio Clube de Angra do Heroismo, chamado Planeta Mulher, com temas que abordam a valorização da mulher e discutem assuntos femininos em nossa sociedade. O objetivo principal destes programas é diminuir preconceitos, promover o empoderamento feminino e a autonomia financeira, sendo este programa, o primeiro em Portugal a ser produzido e apresentado por uma mulher brasileira. Aqui sempre tive o cuidado e a responsabilidade de representar da melhor forma o meu país.

Quais os diferenciais do Planeta Mulher Makeup no mercado? Quando chegará ao Brasil?

Há dois anos lançamos uma linha de maquiagem vegana, mineral e cruelty free, em sociedade com a minha irmã que vive nos EUA. Esta linha é associada ao projeto de empoderamento feminino, sustentabilidade e respeito ao planeta. Esta linha mereceu a atenção de diversas personalidades e artistas portuguesas, entre elas Merche Romero e um dos melhores maquiadores portugueses, Henrique Salvador.



Todas as cores dos produtos têm nomes de mulheres?

Sim, esta é uma forma de homenagear a luta contra a opressão e ditadura da beleza em nossa sociedade. Um dos diferenciais deste projeto é que todas as colaboradoras que vendem nossos produtos não só recebem formação técnica, mas também de desenvolvimento pessoal, tais como marketing pessoal, empreendedorismo e oratória. Estamos num processo de internacionalização onde, claramente, queremos entrar no mercado brasileiro, e pretendo fazer o lançamento em Montes Claros, onde é sem dúvida a minha base.



Recentemente você participou de uma live com o maquiador Adriano Manques. Como foi?

Em sua passagem por Portugal, tive o prazer de trabalhar com o Adriano Manques, um dos maquiadores mais conceituados do Brasil, tendo trabalhado muitos anos na rede Globo e agora sendo um dos mais requisitados pelos filmes da Netflix. Quando lancei a linha, mandei para ele experimentar e dar o feedback. Ele gostou tanto da linha que passou a usar em todos os trabalhos.



Qual foi o maior desafio encontrado até hoje como empreendedora?

Sem dúvida a internacionalização da marca. Os produtos já estão sendo comercializados nos EUA e Suíça. Pretendemos conquistar agora o mercado brasileiro. Cada país tem suas exigências burocráticas e normativas. O que nos traz desafios para a adaptação não só das fórmulas como também das embalagens. Em cada cultura temos que adaptar a comunicação, o que exige muitos investimentos. O maior desafio que temos é que a marca cresça sem desvirtuar os objetivos iniciais. Que estes produtos não sejam apenas ferramentas para a vaidade, mas que cada mulher possa usar este caminho para o seu empoderamento financeiro e autoestima. Que estes produtos sejam sempre produzidos em fábricas amigas do ambiente e que respeitem os seus trabalhadores e que jamais façam testes em animais. Resumindo, é um desafio enorme colocar nossos valores à frente dos lucros. Desta forma, todos os passos têm que ser feitos com muita cautela e responsabilidade.



Sobre Claudine:

Montes-clarense, formada em Jornalismo e pós-graduada em Marketing. Em Montes Claros trabalhou nas TVs locais, foi diretora de shopping e foi professora em faculdades. Para segui-la no Instagram, o endereço é @planetamulhermakeup.