Para quem achava que Heath Ledger tinha feito a interpretação definitiva do Coringa em “O Cavaleiro das Trevas”, exibindo um lado ainda mais psicótico do inimigo de Batman, a consagração de Joaquin Phoenix, no Festival de Veneza, abre caminho para um novo marco, que poderá ser respaldado no Oscar 2020 não só com uma estatueta de melhor ator, mas também com a de produção do ano.

Dirigido por Todd Phillips, “Coringa” estreia quinta-feira nos cinemas brasileiros já com uma polêmica: estaria o comportamento hiper violento do personagem sendo romanceado?

A loucura do Gênio do Crime, que apareceu pela primeira vez nos quadrinhos na revista número 1 de “Batman”, em abril de 1940, ganhou várias interpretações marcantes, na pele e na voz de atores como Cesar Romero, Jack Nicholson e Mark Hamill.

Por muitos anos o trabalho de Cesar Romero na série de TV “Batman”, veiculada de 1966 a 1968, foi a única referência, a partir de uma atuação mais divertida, seguindo o estilo do programa. O humor também prevaleceu no Coringa de Jack Nicholson, no filme lançado em 1988, mas já com um pé na loucura, que ficou ainda evidente na personificação de Ledger, lembrada por ser uma das últimas aparições do ator antes de falecer (por overdose de remédios).

Foi Hamill, porém, quem mais deu voz ao personagem, literalmente. Durante quase três décadas, ele foi o dono das risadas mortais do criminoso em vários desenhos e jogos de videogame, começando por “Batman: The Animated Series”, em 1992. Ao todo, são 25 participações em produções diferentes. A expectativa agora é que o ator possa também mostrar a cara na telona como o Coringa.