Hoje tem Jorge e Matheus na Vaquejada de São João da Ponte, Norte de Minas. O repertório mescla letras românticas, como “Amores Sinceros”, “Coração Calejado”, “Trincadinho”, com canções alegres, a exemplo de “Propaganda” e “Menina Maluquinha”. Também se apresentam, na mesma noite, os cantores João Paulo, Thullio Milionário, Weverton Carvalho e o DJ Marcos.

No domingo (29), no encerramento, o público canta com Ricky Swuingão e Sente o Clima.

Atrações para amanhã

O poeta, professor, compositor e artista plástico Jorge de Azevedo, do Recife, lança amanhã, às 20h30, no Hotel Intercity, o livro “Crônicas de um Vagalume”. Outra atração da noite será o cantor e compositor Sebá, com repertório de Djavan, Sandra de Sá, Ana Carolina, Caetano Veloso, Roberto Carlos, Liniker, Jorge Vercillo, além de músicas autorais.

Quem também vai interagir com o público é o artista plástico Walles Mota, que pintará uma tela ao vivo e sorteará entre os convidados.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo telefone (38) 98428-9079.

Noite Dourada

A Noite Dourada acontecerá domingo (29), na Vila 61 Casa Bar +, com atrações como a dupla Marcelo e Matteo, Pepsom Fernandes e Relikário. Todos se apresentarão voluntariamente, para alegrar a noite, das 18h às 23h. Os ingressos já estão disponíveis no Sympla, ao custo de R$ 15; crianças até 10 anos não pagam. Além do valor da entrada, a renda da venda de comidas, bebidas e uso do espaço kids será revertida à Fundação Sara. Informações: (38) 98817-3265.