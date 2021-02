Após vivenciar dificuldades pessoais e profissionais e participar de diversos eventos de mudança comportamental, a montes-clarense Luana Cordeiro, de 37 anos, sentiu-se renovada e pronta para lançar-se em um novo desafio: tornar-se gestora da Solanum, uma empresa de eventos inovadores, com o objetivo de proporcionar experiências transformadoras e efetivas ao público, através de encontros com os maiores nomes em mudança comportamental do Brasil.

À frente da Solanum, antes da pandemia, Luana orquestrou dois eventos na cidade com palestrantes de renome, como Wendell Carvalho, Karina Peloi e Pedro Superti.

“Reunimos um grande público nos dois eventos, resultado de muito trabalho de uma equipe extremamente dedicada. Ano passado, nossa agenda já estava programada com quatro eventos, entre eles o Primeiro Encontro de Mulheres Extraordinárias, que iria acontecer em abril. Mas precisamos adiar pela situação mundial da pandemia”, diz Luana.

O mercado de eventos foi o primeiro setor a parar por causa da pandemia. Empresários amargam prejuízos e vivem a incerteza da situação.



TRANSFORMAÇÃO

Criatividade tem sido a palavra-chave para atravessar a crise. Pensando nisso, a empresária arregaçou as mangas e lançou o evento “Transformação de Gigantes”, em parceria com o também mentor e palestrante André Nunes, de Brasília.

“Como o próprio nome diz, transformação é o nosso objetivo, que é de transformar vidas e impactar pessoas”, afirma Luana. Para esse evento, além do palestrante André Nunes, foram convidados Karine Alves, fisioterapeuta e nutricionista, e Leandro Cunha, especialista em inteligência emocional.

O evento será ao vivo e on-line e acontecerá em 28 de fevereiro, no espaço Cenarium Eventos. O início do credenciamento será às 8h30 e a previsão de encerramento é às 18h.

“O evento contará com 120 pessoas, de forma presencial, seguindo o decreto municipal. Será um treinamento imersivo, criado para libertar todos os potenciais dos participantes, destravando mentes e fazendo com que possam alcançar resultados incríveis em todas as áreas da vida, como Felicidade na Família, Crescimento Profissional, Prosperidade Financeira, Novas Experiências de Vida, Saúde, Bem-estar e disposição, Inteligência emocional e espiritual”, conta.



SUPERAÇÃO

Luana é empresária, administradora de empresas, palestrante, coach, idealizadora e fundadora da Solanum Palestras e Eventos. Profissional com mais de dez anos de experiência em gestão e administração de empresas em todo o Brasil.

Sobre o nome da empresa, ela explica que é inspirado na planta com diversas espécies que se desenvolve em solos e condições climáticas severas e que é símbolo de transformação e superação.

“Inspirou a idealização de todos os pilares da empresa, que tem como objetivo despertar a mudança de pensamento, a coragem, a criatividade, para que todos possam conscientizar-se de seus valores e realizarem-se emocionalmente e profissionalmente”, revela.