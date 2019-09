O grupo de Literatura & Teatro Transa Poética apresenta hoje, a partir das 20h, a Terça Poética de Verão. O evento será no Quintal Avenida, centro da cidade, como aquecimento para a programação oficial do 33º Psiu Poético, que acontecerá de forma plena entre 4 e 12 de outubro, sobre o tema “Psiu Cinema”.

Nomes como Karen Nascimento, Albino José dos Santos, Tânia Fraga, Bruno Andrade, Gilmar Gusmão, Aroldo Pereira, Juliana Peres, participam do evento.

Um dos convidados especiais é o poeta, professor, compositor e artista plástico Jorge de Azevedo, que lançará o livro “Crônicas de um Vagalume”.

O acesso é gratuito e haverá microfone aberto para participações espontâneas.

Para Azevedo, o projeto do livro “Crônicas de um Vagalume” começou a tomar forma diante de pedidos vários para que lançasse uma coletânea com algumas crônicas.

“Me vi um vagalume acima das nuvens, olhando para baixo e anotando em seu caderninho a vida no planeta Terra e, algumas vezes, o que se passa no espaço”, pondera.

“Assim nasceu esta coletânea de crônicas. Traz um pouco de mim, afinal, os filhos trazem genes dos pais, como seria diferente com “Crônicas de um Vagalume?”, conta ainda.

O escritor revela que o livro reúne crônicas de amor, sociais, políticas e religiosas. “Em alguns momentos, dispo a decência e me visto com paixões ardentes em atitudes indecentes, jamais pornográficas”, emenda.

“Crônicas de um Vagalume” é isso, quase isso, um pouco de tudo isso”, brinca.



PSIU POÉTICO

O 33° Festival de Arte Contemporânea Psiu Poético será levado a diversos pontos da cidade, de 4 a 12 de outubro. Esta edição, que tem como tema central a Sétima Arte (Cinema), faz homenagem a seis poetas que, de alguma forma, tiveram destaque no cenário nacional. São eles: Olívia Ikeda, o arquiteto João Diniz, o escritor Jairo Fará, a dramaturga Luciana Martins, Rosani Abou Adal e o produtor cinematográfico Paulo Henrique Veloso Souto.

Em sua abertura, no Dia Municipal da Poesia – 4 de outubro –, muitas atrações estão agendadas. Às 8h acontecerá o Despertar Poético pelas ruas da cidade, com participação de poetas, professores, estudantes, músicos, atores, bailarinos, agentes culturais e comunidade. A concentração será na praça Dr. Chaves (praça da Matriz).

Mais tarde, às 20h, no Centro Cultural Hermes de Paula, será realizada a abertura oficial do evento. Na oportunidade, vão ser lançadas duas obras poéticas: Vozes do Meu Silêncio, de Bernadete Valadares; e Poesia Visceral a Escrita do Ser, de Sônia Gomes. Haverá também uma performance musical, com o cantor Héryton Machado interpretando Precípuo (Soneto 429), de Glauco Mattoso, e uma exibição do filme “Província dos Lobos”, de Ronaldo Goc.

Já no dia 5, sábado, às 9h, será a vez do Mercado Municipal receber a atração poética. Na ocasião, haverá intervenções circenses com a participação de diversos artistas. À noite, às 20h, no Centro Cultural Hermes de Paula, serão lançadas mais quatro obras poéticas: Urucuia: Próxima Parada, de Luiz Zanotti; Espectros Poéticos, de Sivaldo Souza; A Poética do Olhar, de Dóris Araújo; e Ventre Nosso de cada Dia, de Helena Soares Aphonso. No mesmo local haverá performance poética e exibição de filmes.