Um dos integrantes do icônico Clube da Esquina – movimento musical que esteve ativo entre as décadas de 1960 e 1970 –, o compositor e tecladista Telo Borges lança o CD “Telo”, para fãs e amigos, durante o coquetel-show que acontecerá amanhã (30), às 21h, na Casa São Carlos Eventos, bairro Interlagos. No palco, ao lado de Telo, se apresentam Gerdson Mourão (baixo elétrico), Pedro Dutra (guitarra e vocais) e Cyrano Almeida (bateria). Ingressos nas Lojas Arezzo (espécie), Ibituruna Shopping e Shopping Montes Claros. Na portaria: R$ 120. Informações: (71) 99175-1186 (WhatsApp).

Flamenco en los Montes

Ao longo dos anos, o Flamenco se espalhou pelo mundo, transformando-se, provavelmente, na mais conhecida manifestação da cultura espanhola. Em Montes Claros, o espetáculo “Flamenco em los Montes” acontecerá nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro, homenageando a cidade, que, com toda sua rica cultura, seus poetas, cantores, artistas e moradores, acolheu e abraçou a chegada da arte flamenca ao município. Os ingressos podem ser adquiridos na Escola Pátio Flamenco.

Cantata de Natal

O clima de Natal já está no ar por toda Montes Claros. Os Cras Maracanã e Major Prates promovem no domingo (1º), às 20h, na praça do Major Prates, a Cantata de Natal. O projeto envolve a comunidade, sensibiliza, contagia, gera alegria, reforça o amor e resgata valores, muitas vezes, esquecidos. Toda a comunidade é convidada a ir e levar os amigos.