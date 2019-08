Jonathan Freitas, de 22 anos, técnico em Flauta Transversal pelo Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandes (Celf) e bacharel em Flauta Transversal pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) está prestes a levar todo o seu talento para ser aprimorado na Espanha.

O jovem instrumentista montes-clarense fará o mestrado na Fundació Conservatori Liceu, em Barcelona. E para conseguir os recursos necessários para embarcar para essa nova experiência, Jonathan Freitas fará um concerto especial nesta sexta-feira (23), no Centro Cultural Hermes de Paula.

“Será um momento em que compartilharei as conquistas que obtive através da música e também um espaço onde vamos difundir um pouco mais o repertório da flauta transversal, um instrumento de suma importância para a música instrumental brasileira”, conta o filho da psicóloga Joelma da Silva Freitas e do militar reformado João Batista Ferreira de Freitas.

A proposta será apresentar um repertório que abranja as escolas da flauta transversal, como a França, a Alemanha e os Estados Unidos. Desde peças do período barroco até peças compostas por compositores contemporâneos, como Ian Clarke.

“Abarcaremos também músicas brasileiras através do belo quarteto de flautas que estaremos apresentando à população norte-mineira. Meus convidados são professores e estudantes do Celf, pois um dos intuitos do nosso recital é expor à população os artistas que possuímos e o quão bons eles são. Dentre eles, Marcelo Andrade, Tony Soares, Junior Lira – professor no Conservatório Estadual de Música Lobo Mesquita –, Simone Santos e Marcos Vinícius”, revela Jonathan.

Confira nosso bate-papo:

Quando criança, o que ouvia?

MPB e música instrumental, principalmente com orquestras.



O que tem na playlist?

James Galway, Emmanuel Pahud, Jean Pierre Rampal, Denis Bouriakov, Ochestre de Paris.



O Celf foi uma escola que ajudou nas conquistas?

Com certeza! Os ensinamentos que obtive nesta instituição acarretaram grandes conquistas na minha trajetória musical.



Recorda com admiração algumas pessoas que tenham passado pela sua formação?

Sim, várias. Adalberto Aleluia, Kollek Pereira, Josias Freitas, Dyelle Magdyel, Marcelo Andrade, Maria Lúcia Avelar, Maria Odilía Quadros.



Quais as apresentações que mais o marcaram?

Apresentação da Orquestra de Flautas da Fundação de Educação Artística (FEA), no XIV Festival de Flauta Internacional, sediado em São Paulo, na Praça das Artes. Meu recital de formatura na UFMG, onde pude tocar com a pianista Thelma Sousa Lander. Uma das apresentações que mais me marcou foi tocar para a Odette Ernest Dias, uma flautista francesa que, na época, tinha 87 anos. Pude apresentar para ela e fazer aula com a mesma da peça francesa composta por Debussy intitulada por Sirynx.



E o mestrado na Espanha?

De maio até junho, participei de um processo seletivo na Fundació Conservatori Liceu, em Barcelona. Todo o processo se deu via e-mail, com o envio de documentações e gravações da minha performance musical. Para a minha felicidade, fui aprovado e agora estou na busca por recursos para atingir o objetivo de estudar nesta instituição. Farei o mestrado em Música Clássica e Contemporânea para Flauta Transversal em 2019/2020.Como a minha aprovação foi sem bolsa, necessito levantar uma quantia satisfatória para custear o curso, que no total fica em torno de R$ 28 mil.