Em comemoração ao mês do Natal, o espetáculo teatral 3 Palavrinhas, um dos projetos infantis de destaque no Brasil, está chegando a Montes Claros. Com quase 2 bilhões de visualizações no YouTube, o grupo estará na cidade no dia 7 de dezembro (sábado), para a apresentação deste que é seu mais novo espetáculo.

O 3 Palavrinhas é um projeto dedicado a exaltar e declarar o amor de Deus. Entre suas características, estão: divertir, ensinar e unir gerações por meio da música cristã. Os personagens Sarah, Davi e Miguel vão exaltar o amor de Deus e passar mensagens com importantes valores cristãos, com diversas canções conhecidas do projeto, como “Rei Davi”, “Pedro, Tiago, João no Barquinho”, “O Sabão”, etc.

Em aproximadamente 1 hora e 20 minutos de apresentação, as crianças embarcarão em uma história bem divertida, com músicas, danças e brincadeiras que ensinam sobre amizade, fé, amor ao próximo e união.

Para os acompanhantes, a nostalgia de reviver músicas que marcaram a infância será uma oportunidade de estreitar os laços com as crianças, vivendo momentos de diversão. O conteúdo musical selecionado faz parte do universo infantil cristão brasileiro e é apresentado pelo trio com uma nova roupagem.

As músicas também são apresentadas em DVDs, com animações em vídeo e legenda para ajudar na alfabetização das crianças.

O evento acontece na Igreja Presbiteriana do Jardim Palmeiras (Rua Cachoeirinha, 381, Jardim Palmeiras), a partir das 18h de 7 de dezembro (sábado). Os ingressos podem ser adquiridos pelo sympla.com.br.

SERVIÇO

PREÇOS

1º Lote: R$ 50 + R$ 5 de taxa; R$ 25 +R$ 2,50 taxa (meia)

Pacote Família (Duas inteiras + duas meias) R$ 125 + R$ 12,50 de taxas